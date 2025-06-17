Этот седан вытащит Nissan из сложного положения: предзаказы бьют рекорды

Nissan N7: более 20 000 заказов и планы по выходу на японский рынок

Nissan N7, первый электрический седан компании на новой энергетической платформе, получил более 20 000 оплаченных заказов в течение 50 дней с момента своего дебюта на китайском рынке.

Стоимость автомобиля стартует от 14 000 долларов, при этом свыше 60% заказов сделаны на максимальную комплектацию Max.

Этим заявлением Nissan рассчитывает оправдать свое возвращение на китайский рынок после пяти лет падения продаж.

Несмотря на то, что модель изначально разрабатывалась для Китая, компания также рассматривает возможность ее доставки в Японию.

Nissan N7 доступен с одним из двух двигателей мощностью 160 кВт или 200 кВт, работающим в паре с литий-железо-фосфатными (LFP) батареями. Запас хода по циклу CLTC варьируется от 510 до 635 км в зависимости от конкретной конфигурации.

Зарядка батареи от 30% до 80% занимает всего 14 минут при оптимальных условиях, а все версии поддерживают функцию внешнего разряда мощностью 6,6 кВт.

Габариты Nissan N7 составляют 4930 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1487 мм в высоту, с колесной базой в 2915 мм. Светотехника автомобиля включает более 700 светодиодов и более 800 OLED-блоков, которые можно настраивать с помощью анимации Magic Canvas. Также доступны два стиля 19-дюймовых колес.

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Источник: CarNewsChina