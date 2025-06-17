Этот внедорожник стал передовым по многим параметрам: технические подробности

Zeekr представил новую версию внедорожника 9X в цвете Polar Day White

Компания Zeekr представила новую версию своего внедорожника Zeekr 9X в цвете Polar Day White, который позиционируется как «новый флагман мирового класса суперлюксовых внедорожников». Ожидается, что продажи начнутся в третьем квартале текущего года.

Этот автомобиль отличается самой крупной решеткой среди внедорожников, а также капотом площадью более 2 квадратных метров и впечатляющей светодиодной группой star diamond matrix.

Размеры Zeekr 9X внушительные: длина превышает 5,2 метра, ширина – более 2 метров, высота – 1,8 метра при колесной базе почти 3,2 метра. Кроме этого, 22-дюймовые кованые диски являются самыми большими в своем классе.

Модель также оборудована самыми мощными в индустрии батареями 6C Xiaoyao, обеспечивающими впечатляющее электрическое расстояние в 380 километров с возможностью быстрой зарядки (от 20% до 80% за 9 минут).

Пиковая мощность переднего и заднего двигателей составляет 290 кВт и 370 кВт соответственно, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды. Максимальная скорость достигает 240 км/ч.

Zeekr 9X стал первым внедорожником в мире с двухкамерной пневматической подвеской и адаптивными амортизаторами с системой непрерывного контроля демпфирования. Ход подъема пневмоподвески достигает 110 мм при максимальном дорожном просвете в 288 мм.

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Источник: ITHome