Назван самый быстрый серийный электромобиль в мире

Porsche Taycan Turbo GT побил два рекорда скорости на трассах в США и ОАЭ

Porsche Taycan Turbo GT вновь стал рекордсменом среди серийных электромобилей.

После испытаний в Германии и Бразилии модель протестировали на гоночных трассах в США и ОАЭ, где она превзошла время Porsche Taycan Turbo S, установленное в 2020 году.

Taycan Turbo GT с пакетом Weissach Package установил два новых рекорда круга: на трассе Road Atlanta в Джорджии и Yas Marina Circuit в Абу-Даби.

На 4,088-километровом круге в Джорджии профессиональный гонщик и посол Porsche Cars North America Патрик Лонг проехал дистанцию за 1 минуту 27,1 секунды, что на 6,7 секунды быстрее, чем результат Porsche Taycan Turbo S пять лет назад.

В Абу-Даби заезд прошел ночью из-за высоких температур. Гонщик и инструктор Рамез Аззам проехал 5,281 км трассы Формулы-1 всего за 2 минуты 7,2 секунды.

Porsche Taycan Turbo GT

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Источник: Автоновости дня