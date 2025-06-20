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В Москве рассказали, куда устанавливают дополнительные светофоры в первую очередь

В Москве обновили светофоры по 61 адресу с начала года

С января 2025 года в столице модернизировали светофорное оборудование на 40 оживленных перекрестках, добавив дополнительные секции и звуковые сигналы. Еще 21 новый светофор появился в зонах с высокой аварийностью, у социальных объектов и на загруженных магистралях.

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Особое внимание уделили местам у школ, детских садов и поликлиник, у центров госуслуг и почтовых отделений. Например, на Кировоградской улице возле двух школ и спорткомплекса организовали безопасный регулируемый переход. Все новые светофоры оснащены удобными кнопками для пешеходов и интеллектуальными системами управления.

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Специалисты ЦОДД перенастроил работу более тысячи светофоров, сократив время ожидания для пешеходов и улучшив транспортный поток. Настройки регулярно обновляют с учетом изменений в дорожной схеме и обращений жителей.

Каждое новое решение по настройке и размещению светофоров принимают после детального анализа дорожной ситуации и разработки индивидуального проекта. Это позволяет решать проблемы безопасности на самых загруженных участках городских дорог.

Источник: мос.ру

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Алексеева Елена
Фото:Дептранс Москвы
Количество просмотров 137
20.06.2025 
Фото:Дептранс Москвы
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