Новые модели Tesla замечены на тайных тестах — опубликованы шпионские снимки

На Нюрбургринге замечены обновлённые Tesla Model S Plaid и Model Y Performance

На знаменитом германском автодроме Нюрбургринг зафиксированы прототипы обновлённых моделей Tesla: Model S Plaid и Model Y Performance.

Опубликованные фотографии показывают автомобили в плотной маскировке, но позволяют разглядеть некоторые их особенности.

Обе модели основаны на последних версиях существующих линеек. Model Y выделяется характерной сплошной светодиодной полосой спереди и более аэродинамичным профилем, в то время как Model S получила новый бампер и решётку радиатора, представляющие собой обновлённый дизайн, представленный в начале года.

Tesla Model S Plaid

Тестовые автомобили оснащены дополнительными аэродинамическими элементами, такими как агрессивные воздухозаборники на Model S Plaid и длинный спойлер на Model Y, способствующий снижению воздушного сопротивления.

Хотя Tesla ещё не раскрыла технические характеристики обновлённых моделей, Autocar полагает, что Model S Plaid может получить 800-вольтовую архитектуру, аналогичную применяемой в Cybertruck, что значительно ускорит зарядку. Ожидается, что Model Y сохранит двухмоторный полный привод, а Model S Plaid — трёхмоторную установку, как в текущей версии, развивающую 1020 л.с. и разгоняющуюся до 96 км/ч всего за 2,1 секунды согласно тестам.

Tesla Model Y Performance

Model Y Performance также претерпит ряд улучшений, среди которых более премиальный салон, комфортные сиденья, улучшенная шумоизоляция и плавность хода. Появление обновлённых моделей обострит конкуренцию на рынке высокопроизводительных электромобилей. Model S Plaid ранее была символом успеха среди люксовых электрокаров, установив рекорд на Северной петле Нюрбургринга, но этот рекорд был побит Porsche Taycan Turbo GT в прошлом году и затем, в этом месяце, китайским Xiaomi SU7 Ultra.

Выход обновлённых версий Model S Plaid и Model Y Performance станет значимым событием, учитывая недавнее снижение продаж Tesla и необходимость улучшить репутацию бренда. Model Y Performance будет соперничать с такими автомобилями, как Porsche Macan Turbo Electric, Hyundai Ioniq 5 N и Smart #5 Brabus.

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Источник: Autocar