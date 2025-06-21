Opel представил свой первый полноприводный кроссовер на электротяге

Grandland Electric AWD стал первым полноприводным электромобилем Opel

Opel продолжает реализовывать свою стратегию электрификации, стартовавшую в 2024 году, став первым немецким производителем, предложившим электропривод для всех своих моделей.

После представления высокопроизводительных полностью электрических моделей GSE, бренд демонстрирует первые изображения нового Opel Grandland Electric AWD – первого полностью электрического автомобиля с полным приводом.

Генеральный директор Opel Флориан Хютт подчеркнул важность Grandland для компании, отметив высокий интерес со стороны клиентов с момента начала предзаказов в октябре прошлого года. Покупатели могут выбирать между электрическими моделями, подключаемыми гибридами и 48-вольтовыми гибридами. Теперь с выходом Grandland Electric AWD выбор стал еще шире, обеспечивая максимальную эффективность и безопасность на различных типах дорог и в любой погоде.

Opel Grandland Electric AWD

Новый Grandland Electric AWD сохраняет характерный дизайн семейства Grandland, в том числе переднюю часть с 3D Vizor и ярко подсвечиваемый логотип Opel Blitz, который стал заметнее благодаря технологии Edge Light. Сзади автомобиля появляется подсвечиваемая надпись "Opel", выполненная с учетом концепции бережного отношения к ресурсам. Специальные аэродинамические детали и 20-дюймовые колеса придают спортивный вид и снижают аэродинамическое сопротивление, которое составляет всего 0,278, что является наилучшим показателем среди моделей Grandland.

Opel Grandland Electric AWD

Grandland Electric AWD оснащен литий-ионной батареей емкостью 73 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода до 501 км, а зарядка с 20% до 80% занимает менее 30 минут. Система полного привода включает электродвигатель мощностью 157 кВт (213 л.с.) на передних колесах и дополнительный 82-киловаттный (112 л.с.) на задних, что в сумме дает 239 кВт (325 л.с.) и максимальный крутящий момент 509 Нм. Автомобиль предлагает четыре режима движения: «Обычный», «4WD», «Спорт» и «Эко», каждый из которых адаптирован под разные условия.

Интерьер Opel Grandland Electric AWD

Разгон до 100 км/ч занимает 6,1 секунды, а комфорт повышают уникальные амортизаторы с частотно-селективным демпфированием. Новый Opel Grandland Electric AWD предлагает водителям улучшенную управляемость, безопасность и удовольствие от вождения благодаря специальной настройке шасси.

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Источник: electriccarsreport