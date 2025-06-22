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В продажу поступил первый электромобиль Suzuki: что о нем известно?

Suzuki запустила продажи электромобиля eVitara с начальной ценой 3,17 млн рублей

Компания Suzuki начала реализацию своего первого электромобиля eVitara, цена базовой модели Motion с передним приводом и батареей емкостью 49 кВтч составляет чуть менее 30 000 фунтов стерлингов (примерно 3,17 млн рублей).

Suzuki eVitara
Suzuki eVitara

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Кроме того, доступны модели с более мощной батареей на 61 кВтч в комплектациях Motion и Ultra, в том числе с полным приводом.

Система полного привода ALLGRIP-e, использующая два электродвигателя, обеспечивает улучшенные характеристики и управляемость автомобиля.

Клиенты могут выбирать между передним и полным приводом для каждой модификации с батареей 61 кВтч, с ценами от 32 999 фунтов стерлингов ($44 457) за Motion 2WD до 37 799 фунтов стерлингов ($50 912) за Ultra ALLGRIP-e 4WD.

Интерьер Suzuki eVitara
Интерьер Suzuki eVitara
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Гарантия на eVitara и его батарею составляет 10 лет или 100 000 миль пробега. Более подробные технические характеристики и информация о комплектации будут обнародованы ближе к официальному запуску модели.

Источник: am-online.com

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 818
22.06.2025 
Фото:Suzuki
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