Повысят ли особые номера для электрокаров их популярность в России? Мнение эксперта
Эксперт Осипов: зеленые номера не повлияют на популярность электромобилей в РФ
По мнению автоэксперта Андрея Осипова, введение зеленых номеров для электромобилей не повысит их популярность в России.
Он считает, что более значительными препятствиями являются недостаточная развитость инфраструктуры и высокие цены на машины.
Осипов высказал это мнение, комментируя инициативу депутата Госдумы Амира Хамитова, который предложил снабдить электрокары зелеными номерами для упрощения их идентификации и предоставления преференций водителям экологически чистого транспорта.
«За счет утилизационного сбора сделано все, чтобы электромобили не были популярны. Идет ставка на отечественные машины с электрическим двигателем, которые по пальцам одной руки можно пересчитать, и они чрезвычайно дороги. Поэтому эта мера не имеет особого смысла», — отметил Осипов.
В настоящее время доля электрокаров в общем количестве автомобилей в стране составляет менее 1%, поэтому эксперт считает, что менять систему производства номеров для них нецелесообразно.
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Источник: 360.ru
Фото:Unsplash
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22.06.2025
Фото:Unsplash
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