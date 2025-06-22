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Повысят ли особые номера для электрокаров их популярность в России? Мнение эксперта

Эксперт Осипов: зеленые номера не повлияют на популярность электромобилей в РФ

По мнению автоэксперта Андрея Осипова, введение зеленых номеров для электромобилей не повысит их популярность в России.

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Он считает, что более значительными препятствиями являются недостаточная развитость инфраструктуры и высокие цены на машины.

Осипов высказал это мнение, комментируя инициативу депутата Госдумы Амира Хамитова, который предложил снабдить электрокары зелеными номерами для упрощения их идентификации и предоставления преференций водителям экологически чистого транспорта.

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«За счет утилизационного сбора сделано все, чтобы электромобили не были популярны. Идет ставка на отечественные машины с электрическим двигателем, которые по пальцам одной руки можно пересчитать, и они чрезвычайно дороги. Поэтому эта мера не имеет особого смысла», — отметил Осипов.

В настоящее время доля электрокаров в общем количестве автомобилей в стране составляет менее 1%, поэтому эксперт считает, что менять систему производства номеров для них нецелесообразно.

Источник: 360.ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 169
22.06.2025 
Фото:Unsplash
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