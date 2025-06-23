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Скоро электрокары смогут проезжать 5000 км без подзарядки: новая разработка ученых

Литиевая батарея от ученых из POSTECH и Sogang обеспечит 5000 км без подзарядки

Ученые из южнокорейских университетов POSTECH и Sogang представили новую литиевую батарею с кремниевым анодом и уникальным полимером.

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Эта разработка способна значительно увеличить запас хода электромобилей, достигая 5000 км по циклу CLTC.

Энергетическая плотность новой ячейки составляет 400 Втч/кг, что делает её более эффективной по сравнению с существующими NCM-батареями.

Уникальный полимер с чередующимися зарядами предотвращает разрушение кремния, который обычно расширяется при зарядке, что предотвращает его разрушение. Добавки, основанные на полиэтиленгликоле, повышают ионную диффузию, сохраняя стабильность анода на протяжении многих циклов.

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Кремний способен удерживать в десять раз больше лития, чем традиционный графит, однако расширение кремния на зарядке может вызвать повреждения.

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Новый полимер решает данную проблему, придавая ячейке эластичность и долговечность. Создатели утверждают, что их батарея может превзойти современные NCM-батареи по запасу хода в десять раз, не теряя в безопасности и стоимости к концу десятилетия.

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Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 238
23.06.2025 
Фото:Unsplash
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