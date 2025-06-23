Скоро электрокары смогут проезжать 5000 км без подзарядки: новая разработка ученых

Литиевая батарея от ученых из POSTECH и Sogang обеспечит 5000 км без подзарядки

Ученые из южнокорейских университетов POSTECH и Sogang представили новую литиевую батарею с кремниевым анодом и уникальным полимером.

Эта разработка способна значительно увеличить запас хода электромобилей, достигая 5000 км по циклу CLTC.

Энергетическая плотность новой ячейки составляет 400 Вт∙ч/кг, что делает её более эффективной по сравнению с существующими NCM-батареями.

Уникальный полимер с чередующимися зарядами предотвращает разрушение кремния, который обычно расширяется при зарядке, что предотвращает его разрушение. Добавки, основанные на полиэтиленгликоле, повышают ионную диффузию, сохраняя стабильность анода на протяжении многих циклов.

Кремний способен удерживать в десять раз больше лития, чем традиционный графит, однако расширение кремния на зарядке может вызвать повреждения.

Новый полимер решает данную проблему, придавая ячейке эластичность и долговечность. Создатели утверждают, что их батарея может превзойти современные NCM-батареи по запасу хода в десять раз, не теряя в безопасности и стоимости к концу десятилетия.

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Источник: 32cars