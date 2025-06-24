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Новый кроссовер от известного бренда уже можно заказать в России за пару дней до премьеры

Открыт приём предварительных заказов на электрокроссовер Xiaomi YU7 в России

В России начинается приём предварительных заказов на новый электрокроссовер Xiaomi YU7.

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Официальная премьера модели запланирована на 26 июня 2025 года в Китае, а компания E.N.Cars, специализирующаяся на электромобилях, уже предлагает клиентам возможность забронировать данную новинку.

Электрический автомобиль использует 800-вольтовую архитектуру и доступен с двумя вариантами силовых установок: мощностью 496 л.с. (690 Нм) и 690 л.с. (866 Нм). Базовая версия Pro разгоняется до 100 км/ч за 4,27 секунды, в то время как топовая версия Max достигает этой скорости за 3,32 секунды.

Xiaomi YU7
Xiaomi YU7

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Максимальная скорость ограничена для Pro на уровне 240 км/ч, а для Max – 253 км/ч. Ёмкость аккумуляторов составляет 96,3 кВтч и 101,7 кВтч, что обеспечивает запас хода до 770 км и 760 км соответственно.

Xiaomi YU7
Xiaomi YU7

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Среди стандартного оборудования можно выделить метровый дисплей, подогрев всех сидений и руля, а также современные системы помощи водителю. В версии Max предусмотрены кресла Zero Gravity с массажем, водительское сиденье с памятью настроек и автодоводчики дверей. Ожидаемая стоимость электрокроссовера в России колеблется в пределах 5-6 миллионов рублей.

Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 282
24.06.2025 
Фото:Xiaomi
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