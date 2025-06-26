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Почему китайские автомобили в России в два раза дороже, чем на родине? Ответ эксперта

Анна Уткина перечислила причины ощутимой разницы цен автомобилей в РФ и КНР

По словам Анны Уткиной, директора по коммуникациям Группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», китайские автомобили, попадая на российский рынок, не могут иметь такие же низкие цены, как в Китае.

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Это связано со множеством дополнительных расходов, включая транспортировку, логистику, страховки, утилизационный сбор, таможенные пошлины и НДС. К примеру, автомобиль, который в Китае стоит 1,2 млн рублей, в России может обойтись в 2,5-3 млн рублей.

Уткина также упомянула, что снижение ключевой ставки Центробанка России и доступность автокредитов могут повлиять на привлекательность акций и скидок, однако для значительного снижения цен необходимо пересмотреть импортные пошлины и уменьшить утилизационный сбор, а также развивать местное производство и сервис.

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На данный момент подобных изменений не планируется, и поэтому китайские автомобили в России остаются дороже, чем в КНР.

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Ренат Тюктеев, замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», добавил, что китайские импортеры формируют цены самостоятельно, основываясь на политике центрального офиса в Китае и финансовых возможностях.

Он отметил, что сейчас многие производители работают в условиях низкой рентабельности, что затрудняет возможность проводить ценовые войны и делать дисконты.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 29
26.06.2025 
Фото:Depositphotos
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