Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок

Volkswagen анонсировал обновление электромобилей ID.3 и ID.4 с новым дизайном

Volkswagen анонсировал значительное обновление для своих электромобилей ID.3 и ID.4, которое затронет как внешний вид, так и внутреннее оформление.

Внедрение новых элементов управления будет включать возвращение физических кнопок вместо сенсорных панелей. Глава технической разработки компании Кай Грюнитц сообщил, что обновленный дизайн будет вдохновлен концептом ID.2all. Ожидается, что автомобили станут ниже и шире, приближаясь к будущему компактному хэтчбеку ID.2, который должен дебютировать в 2026 году.

Внутри ID.3 и ID.4 появится новая приборная панель и усовершенствованный пользовательский интерфейс, с особым акцентом на физические элементы управления, включая ручку громкости.

Этот шаг стал ответом на критику, адресованную предыдущим моделям MEB за неудобное сенсорное управление и проблемы с софтом. Хотя точные технические характеристики новых моделей пока не раскрыты, их оснастят более эффективными силовыми установками, аналогичными тем, что используются в седане ID.7.

Премьера обновленного ID.3 запланирована на второй квартал 2026 года, а ID.4 появится позже в том же году. Эти обновления направлены на продление жизненного цикла существующих моделей на базе 400-вольтовой архитектуры перед переходом на новое поколение платформы SSP с 800-вольтовой системой, запуск которой ожидается в 2028 году.

Рестайлинг и возвращение привычных решений в интерфейсе обусловлены общей стратегией Volkswagen по улучшению своей позиции на рынке электромобилей после предыдущей волны критики.

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Источник: Российская газета