В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?

Средняя стоимость б/у электромобилей упала на 16,1% с начала года

Средняя стоимость популярных среди россиян электромобилей с пробегом в начале лета снизилась на 16,1% по сравнению с январем и составила 5,25 миллиона рублей.

Эту информацию предоставили эксперты «Авито Авто» 25 июня. Значительное падение цен наблюдается у электрокаров Volkswagen, их стоимость уменьшилась на 27%, достигнув 3,83 миллиона рублей. Также снизились цены на электромобили Evolute и Hongqi – на 14,4% (до 2,5 млн и 6,6 млн рублей соответственно).

Среди самых популярных моделей кроссоверы Nio потеряли в цене больше остальных: модель ES6 подешевела на 30,5% и стоит 5,89 млн рублей, а ES8 – на 28,4% (8,2 млн рублей).

Также снизилась цена на Hongqi E-HS9 (–14,4%; 6,59 млн рублей), Volkswagen ID.Unyx (-13,9%; 3,83 млн рублей), Evolute i-Pro (-12,6%; 2,49 млн рублей) и Zeekr 7X (-9,4%; 6,3 млн рублей).

Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», объяснил снижение цен низкой готовностью россиян к покупке электрокаров из-за недостаточно развитой инфраструктуры для зарядки и отсутствия понимания по вопросам послепродажного обслуживания, в особенности по поводу ремонта батарей.

Выбор моделей в среднем ценовом сегменте остается ограниченным, высока конкуренция среди продавцов, что также способствует давлению на цены.

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Источник: Известия