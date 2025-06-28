Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Genesis G90
28 июня
Просторный и очень богато оснащенный корейский седан приехал в Россию: цена удивит
Новые седаны Genesis G90 продаются в России по...
Интерьер Haval H2
28 июня
Полный привод, высокий клиренс, не ржавеет — хороший кроссовер всего за полтора миллиона
Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые...
КАМАЗ показал две модели новейшего поколения
28 июня
КАМАЗ показал две модели новейшего поколения
На выставке в Астане представлены новые тягачи...

Мерседес представил революционный технологичный суперкар мощностью 1 мегаватт

Mercedes-AMG представил концепт электрического суперкара GT XX с 1360 л.с.

Mercedes-AMG анонсировала концепт своего первого электрического суперкара под названием Concept AMG GT XX.

Рекомендуем
Коробка-автомат, роторный мотор, шикарный обвес — редкие версии «пятерки»

Этот спортивный лифтбэк будет конкурировать с Porsche Taycan, Denza Z9 GT и Xiaomi SU7, однако купить его можно будет только в 2026 году.

Мощность нового автомобиля составляет более 1 мегаватта (1360 лошадиных сил) благодаря трехмоторной силовой установке. Он оснащен 800-вольтовой системой электропитания и поддерживает быструю зарядку мощностью 850 киловатт, что позволяет добавить 400 километров запаса хода за всего лишь пять минут зарядки.

Mercedes AMG GT XX Concept
Mercedes AMG GT XX Concept
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Концепция GT XX развивалась в результате совместной работы различных подразделений Mercedes-Benz, включая конструкторское бюро в Зиндельфингене, Mercedes-AMG в Аффальтербахе, компанию YASA Limited и Mercedes-AMG High Performance Powertrains, разработчика двигателей для Формулы-1.

Габариты Concept AMG GT XX впечатляют: его длина составляет 5204 мм, ширина – 1945 мм, а высота – 1317 мм, что немного выше Porsche 911. В конструкции автомобиля используются электромоторы с осевым потоком от YASA, которые отличаются высокой мощностью и компактными размерами. Один мотор отвечает за передние колеса, два – за задние.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Суперкар также оснащён новой батареей с цилиндрическими ячейками и системой масляного охлаждения. Дизайн Concept AMG GT XX напоминает концепты Mercedes-Benz Vision One-Eleven и Vision AMG 2022 года. У него коэффициент лобового сопротивления равен всего 0,198. Вместо заднего стекла находится большой экран, на который можно выводить различную информацию для участников дорожного движения.

Интерьер модели поразителен: в нем используется два дисплея с диагоналями 10,25 и 14 дюймов, штурвал вместо традиционного руля и ультралегкие сиденья с углеродным каркасом.

Mercedes AMG GT XX Concept
Mercedes AMG GT XX Concept
Mercedes AMG GT XX Concept
Mercedes AMG GT XX Concept

Источник: ArenaEV

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 6
28.06.2025 
Фото:Mercedes-Benz
Поделиться:
Оцените материал:
0