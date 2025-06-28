Мерседес представил революционный технологичный суперкар мощностью 1 мегаватт

Mercedes-AMG представил концепт электрического суперкара GT XX с 1360 л.с.

Mercedes-AMG анонсировала концепт своего первого электрического суперкара под названием Concept AMG GT XX.

Этот спортивный лифтбэк будет конкурировать с Porsche Taycan, Denza Z9 GT и Xiaomi SU7, однако купить его можно будет только в 2026 году.

Мощность нового автомобиля составляет более 1 мегаватта (1360 лошадиных сил) благодаря трехмоторной силовой установке. Он оснащен 800-вольтовой системой электропитания и поддерживает быструю зарядку мощностью 850 киловатт, что позволяет добавить 400 километров запаса хода за всего лишь пять минут зарядки.

Mercedes AMG GT XX Concept

Концепция GT XX развивалась в результате совместной работы различных подразделений Mercedes-Benz, включая конструкторское бюро в Зиндельфингене, Mercedes-AMG в Аффальтербахе, компанию YASA Limited и Mercedes-AMG High Performance Powertrains, разработчика двигателей для Формулы-1.

Габариты Concept AMG GT XX впечатляют: его длина составляет 5204 мм, ширина – 1945 мм, а высота – 1317 мм, что немного выше Porsche 911. В конструкции автомобиля используются электромоторы с осевым потоком от YASA, которые отличаются высокой мощностью и компактными размерами. Один мотор отвечает за передние колеса, два – за задние.

Суперкар также оснащён новой батареей с цилиндрическими ячейками и системой масляного охлаждения. Дизайн Concept AMG GT XX напоминает концепты Mercedes-Benz Vision One-Eleven и Vision AMG 2022 года. У него коэффициент лобового сопротивления равен всего 0,198. Вместо заднего стекла находится большой экран, на который можно выводить различную информацию для участников дорожного движения.

Интерьер модели поразителен: в нем используется два дисплея с диагоналями 10,25 и 14 дюймов, штурвал вместо традиционного руля и ультралегкие сиденья с углеродным каркасом.

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Источник: ArenaEV