Эти машины запрут вас в салоне в любой момент: опасная неисправность

Ford отзывает 197 тыс. Mustang Mach-E из-за неисправности дверных замков

Компания Ford объявила о масштабной отзывной кампании, касающейся электрического кроссовера Mustang Mach-E.

Ford Mustang Mach-E

Причиной отзыва, затрагивающего более 197 тысяч автомобилей, выпущенных с 2021 по 2025 годы, стали неисправности, из-за которых пассажиры могут оказаться запертыми внутри автомобиля.

По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), в некоторых кроссоверах электронные замки дверей могут перестать функционировать при разрядке аккумулятора, что лишает пассажиров возможности покинуть машину без использования внутренних механических ручек.

Интерьер Ford Mustang Mach-E

Напомним, что в марте Ford уже отзывал более 60 тыс. своих автомобилей из-за различных проблем, включая неисправности камер, аккумуляторов и окон.

Тогда в отзыв попали модели: Ford Edge 2021-2022 годов, Ford Explorer и Lincoln Aviator 2020-2023 годов, а также Lincoln Corsair 2020—2022 годов.

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Источник: AutoNews