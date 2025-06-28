Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КАМАЗ показал две модели новейшего поколения
28 июня
КАМАЗ показал две модели новейшего поколения
На выставке в Астане представлены новые тягачи...
Россияне все чаще отказываются от зарубежных путешествий в пользу поездок внутри страны
28 июня
Россияне все чаще отказываются от зарубежных путешествий в пользу поездок внутри страны
VK Predict: интерес россиян к путешествиям...
Интерьер BYD Seal 06 EV
28 июня
Очень доступный электромобиль: стартовали продажи нового добротного седана
Седан BYD Seal 06 EV продается в Китае по цене...

Эти машины запрут вас в салоне в любой момент: опасная неисправность

Ford отзывает 197 тыс. Mustang Mach-E из-за неисправности дверных замков

Компания Ford объявила о масштабной отзывной кампании, касающейся электрического кроссовера Mustang Mach-E.

Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E

Рекомендуем
Коробка-автомат, роторный мотор, шикарный обвес — редкие версии «пятерки»

Причиной отзыва, затрагивающего более 197 тысяч автомобилей, выпущенных с 2021 по 2025 годы, стали неисправности, из-за которых пассажиры могут оказаться запертыми внутри автомобиля.

По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), в некоторых кроссоверах электронные замки дверей могут перестать функционировать при разрядке аккумулятора, что лишает пассажиров возможности покинуть машину без использования внутренних механических ручек.

Интерьер Ford Mustang Mach-E
Интерьер Ford Mustang Mach-E
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Напомним, что в марте Ford уже отзывал более 60 тыс. своих автомобилей из-за различных проблем, включая неисправности камер, аккумуляторов и окон.

Тогда в отзыв попали модели: Ford Edge 2021-2022 годов, Ford Explorer и Lincoln Aviator 2020-2023 годов, а также Lincoln Corsair 2020—2022 годов.

Источник: AutoNews

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Ford
Количество просмотров 10
28.06.2025 
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0