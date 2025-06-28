Эти машины запрут вас в салоне в любой момент: опасная неисправность
Компания Ford объявила о масштабной отзывной кампании, касающейся электрического кроссовера Mustang Mach-E.
Причиной отзыва, затрагивающего более 197 тысяч автомобилей, выпущенных с 2021 по 2025 годы, стали неисправности, из-за которых пассажиры могут оказаться запертыми внутри автомобиля.
По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), в некоторых кроссоверах электронные замки дверей могут перестать функционировать при разрядке аккумулятора, что лишает пассажиров возможности покинуть машину без использования внутренних механических ручек.
Напомним, что в марте Ford уже отзывал более 60 тыс. своих автомобилей из-за различных проблем, включая неисправности камер, аккумуляторов и окон.
Тогда в отзыв попали модели: Ford Edge 2021-2022 годов, Ford Explorer и Lincoln Aviator 2020-2023 годов, а также Lincoln Corsair 2020—2022 годов.
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Источник: AutoNews