Очень доступный электромобиль: стартовали продажи нового добротного седана

Седан BYD Seal 06 EV продается в Китае по цене от 1,2 до 1,4 млн рублей

В Китае стартовали продажи нового электрического седана BYD Seal 06 EV, который можно приобрести по цене от 109 800 до 129 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,2-1,4 миллиона рублей по текущему курсу.

Для сравнения, цена на отечественный седан Lada Vesta начинается от 1,46 миллиона рублей даже в базовой версии.

BYD Seal 06 EV является электрической модификацией модели Seal 06 DM-i, которая дебютировала на китайском рынке в мае 2024 года. Седан создан на платформе e-Platform 3.0 Evo, которая лежит в основе большинства современных электрокаров BYD.

BYD Seal 06 EV

Внешне модель можно отличить от стандартной по закрытой передней части кузова, отсутствующей традиционной радиаторной решетке, узким фарам, трапециевидному воздухозаборнику и задним фонарям, соединенным световой полосой.

Размеры кузова составляют 4720 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1495 мм в высоту, а колесная база равна 2820 мм. Таким образом, электрическая версия длиннее на 110 мм и шире на 5 мм, чем ее гибридный аналог.

Внутри седана установлена компактная цифровая приборная панель, а также информационно-развлекательная система DiPlink 100 с 15,6-дюймовым сенсорным экраном, трехспицевый руль и беспроводная зарядка для устройств.

Система помощи водителю DiPilot 100 включает автоматическую парковку, автопилот для езды по автомагистрали и функцию автоматического экстренного торможения. Также предусмотрены системы предупреждения о риске бокового столкновения и девять подушек безопасности для пассажиров.

Интерьер BYD Seal 06 EV

Базовая версия BYD Seal 06 EV оснащена задним электромотором мощностью 110 кВт (148 л.с.) и литий-железо-фосфатным аккумулятором на 46,08 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 470 км по циклу CLTC. В более дорогой комплектации может быть установлен электромотор на 160 кВт (215 л.с.) и аккумулятор на 56,6 кВт·ч, позволяющий проехать до 545 км на одной зарядке. Максимальная скорость составляет 160 км/ч, а зарядка от 30% до 80% происходит за 24 минуты.

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Источник: CarNewsChina