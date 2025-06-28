Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Haval H2
28 июня
Полный привод, высокий клиренс, не ржавеет — хороший кроссовер всего за полтора миллиона
Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые...
КАМАЗ показал две модели новейшего поколения
28 июня
КАМАЗ показал две модели новейшего поколения
На выставке в Астане представлены новые тягачи...
Россияне все чаще отказываются от зарубежных путешествий в пользу поездок внутри страны
28 июня
Россияне все чаще отказываются от зарубежных путешествий в пользу поездок внутри страны
VK Predict: интерес россиян к путешествиям...

Очень доступный электромобиль: стартовали продажи нового добротного седана

Седан BYD Seal 06 EV продается в Китае по цене от 1,2 до 1,4 млн рублей

В Китае стартовали продажи нового электрического седана BYD Seal 06 EV, который можно приобрести по цене от 109 800 до 129 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,2-1,4 миллиона рублей по текущему курсу.

Рекомендуем
Коробка-автомат, роторный мотор, шикарный обвес — редкие версии «пятерки»

Для сравнения, цена на отечественный седан Lada Vesta начинается от 1,46 миллиона рублей даже в базовой версии.

BYD Seal 06 EV является электрической модификацией модели Seal 06 DM-i, которая дебютировала на китайском рынке в мае 2024 года. Седан создан на платформе e-Platform 3.0 Evo, которая лежит в основе большинства современных электрокаров BYD.

BYD Seal 06 EV
BYD Seal 06 EV
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Внешне модель можно отличить от стандартной по закрытой передней части кузова, отсутствующей традиционной радиаторной решетке, узким фарам, трапециевидному воздухозаборнику и задним фонарям, соединенным световой полосой.

Размеры кузова составляют 4720 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1495 мм в высоту, а колесная база равна 2820 мм. Таким образом, электрическая версия длиннее на 110 мм и шире на 5 мм, чем ее гибридный аналог.

Внутри седана установлена компактная цифровая приборная панель, а также информационно-развлекательная система DiPlink 100 с 15,6-дюймовым сенсорным экраном, трехспицевый руль и беспроводная зарядка для устройств.

Система помощи водителю DiPilot 100 включает автоматическую парковку, автопилот для езды по автомагистрали и функцию автоматического экстренного торможения. Также предусмотрены системы предупреждения о риске бокового столкновения и девять подушек безопасности для пассажиров.

Интерьер BYD Seal 06 EV
Интерьер BYD Seal 06 EV

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Базовая версия BYD Seal 06 EV оснащена задним электромотором мощностью 110 кВт (148 л.с.) и литий-железо-фосфатным аккумулятором на 46,08 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 470 км по циклу CLTC. В более дорогой комплектации может быть установлен электромотор на 160 кВт (215 л.с.) и аккумулятор на 56,6 кВт·ч, позволяющий проехать до 545 км на одной зарядке. Максимальная скорость составляет 160 км/ч, а зарядка от 30% до 80% происходит за 24 минуты.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:BYD
Количество просмотров 6
28.06.2025 
Фото:BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0