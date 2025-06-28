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Россияне все чаще отказываются от зарубежных путешествий в пользу поездок внутри страны

VK Predict: интерес россиян к путешествиям внутри страны вырос на 22% за год

Согласно отчету платформы Геокурсор от VK Predict, в первые пять месяцев 2025 года количество путешественников по России увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Активность в туризме особенно заметна среди москвичей (16,3% от общего числа) и петербуржцев (9%), при этом жители малых городов продемонстрировали наиболее заметный рост интереса к путешествиям.

Среди москвичей наиболее востребованными направлениями стали Владимирская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и близлежащие регионы, такие как Тверская и Тульская области. В свою очередь, петербуржцы чаще всего выбирают поездки в Москву, Новгородскую, Тверскую и Псковскую области, а также Карелию.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

В целом, наибольшим интересом у россиян пользуются Москва (20%) и Московская область (18%), за которыми следуют Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 7%). Также в число популярных направлений входят Ленинградская область (6%), Ростовская и Владимирская области, Республика Татарстан (по 4%) и Воронежская и Свердловская области (по 3%).

Среди обеспеченных туристов отмечается интерес к таким регионам, как Мурманская область, Карелия, Алтай и Сахалин. Они также выбирают близкие направления для коротких поездок, включая Тверскую, Псковскую, Новгородскую, Владимирскую и Ярославскую области, где наблюдается высокая доля состоятельных путешественников.

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В среднем продолжительность поездок составляет немного больше двух дней, для длительных поездок россияне выбирают Камчатский край, Мурманскую и Калининградскую области (по четыре дня) и Иркутскую, Архангельскую области, Дагестан, Бурятию и Краснодарский край (по три дня).

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:freepik / user15285612
Количество просмотров 3
28.06.2025 
Фото:freepik / user15285612
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