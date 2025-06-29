Автомобили начали сами доезжать с завода до дома покупателя

27 июня первая Tesla Model Y автономно доехала с завода до дома покупателя

27 июня 2025 года Tesla достигла важного рубежа, осуществив первую полностью автономную доставку автомобиля Model Y от завода Gigafactory Texas в Остине до адреса клиента.

Согласно информации от компании, в момент доставки в автомобиле не было водителя, и управление не происходило дистанционно.

Эта Tesla самостоятельно проехала от завода до нового владельца за примерно 30 минут, преодолевая парковки, шоссе и городские улицы. Доставка стала возможной благодаря системе Full Self-Driving (FSD), которая использовала лишь камеры и нейросеть Tesla, без применения лидаров.

Tesla Model Y

Кроме того, 22 июня Tesla запустила сеть автономных такси, которая сочетает в себе элементы сервисов, подобных Uber и Airbnb. Владельцы автомобилей Tesla могут добавлять свои машины в данную сеть через специальное мобильное приложение, когда сами не используют транспорт, и получать доход от аренды.

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Источник: X