Названы очень важные нюансы при подготовке путешествия с детьми

Провизор Дмитрий Гуров рассказал, как собрать аптечку для путешествий с детьми

При подготовке аптечки для перелета с детьми необходимо учитывать возраст ребенка и потенциальные ситуации в дороге, сообщил 22 июня провизор и заведующий аптекой «СБЕР ЕАПТЕКА» Дмитрий Гуров.

Он отметил важность знания международных непатентованных наименований (МНН) лекарств, что пригодится за границей, так как торговые названия могут отличаться.

Для детей до четырех-пяти лет рекомендуется использовать сиропы и свечи: парацетамол и ибупрофен помогут при жаре и боли, цетиризин и дезлоратадин – при аллергии, а глюкозо-солевые растворы и смектит – при проблемах с ЖКТ. Лоперамид противопоказан детям до двух лет, а от заложенности носа помогут солевые капли и сосудосуживающие спреи. Если ребенок не умеет сморкаться, потребуется назальный аспиратор. В самолете полезны увлажняющие капли для глаз и базовый набор для обработки ссадин и раздражений, включая антисептик, пластыри и мазь.

Детям старше пяти лет можно добавить таблетированные формы препаратов, к числу которых относятся средства от боли в горле, такие как бензидамин в спреях и антисептические леденцы, а также дименгидринат в таблетках для борьбы с укачиванием. Подросткам подойдут те же препараты, что и для взрослых, с учетом их индивидуальных потребностей.

Перед поездкой стоит проконсультироваться с педиатром, особенно если есть хронические заболевания или аллергии. Медикаменты нужно распределить между ручной кладью всех членов семьи и убедиться, что они не требуют специальных условий хранения. Основные лекарства лучше оставить в ручной клади, так как температура в грузовом отсеке колеблется.

Рекомендуется сохранить оригинальные упаковки и инструкции. При наличии рецептурных препаратов или медикаментов объемом более 100 мл нужна справка от врача на английском языке с указанием диагноза, МНН, дозировки и схемы приема.

Согласно исследованию Авиасейлс, в этом году 29% зарубежных поездок составляют путешествия с детьми. Однако 71% семей предпочитают отдых в России, с Сочи на первом месте — 21% бронирований с детьми, а также популярны Махачкала (18%), Калининград (13%), Минеральные Воды (12%) и Уфа (12%). Среди зарубежных направлений лидирует Таиланд, куда планируют полететь 25% туристов, а также Вьетнам (17%), Турция (15%), Египет (15%) и Армения (13%).

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Источник: Известия