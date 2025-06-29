Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Tiguan
29 июня
«Литр на 2000 км – это норма»: автомобилисты подали в суд на Volkswagen из-за «масложора»
Семь истцов обвиняют Volkswagen в проблемах с...
Cadillac Celestiq
29 июня
Роскошный и футуристичный седан Cadillac впервые появится на дорогах
Первый Cadillac Celestiq стоимостью 27,5 млн...
Kia Ray
29 июня
В России появился очень интересный семейный автомобиль Kia по приятной цене
Микровэн Kia Ray можно привезти в РФ под заказ...

Названы очень важные нюансы при подготовке путешествия с детьми

Провизор Дмитрий Гуров рассказал, как собрать аптечку для путешествий с детьми

При подготовке аптечки для перелета с детьми необходимо учитывать возраст ребенка и потенциальные ситуации в дороге, сообщил 22 июня провизор и заведующий аптекой «СБЕР ЕАПТЕКА» Дмитрий Гуров.

Рекомендуем
Коробка-автомат, роторный мотор, шикарный обвес — редкие версии «пятерки»

Он отметил важность знания международных непатентованных наименований (МНН) лекарств, что пригодится за границей, так как торговые названия могут отличаться.

Для детей до четырех-пяти лет рекомендуется использовать сиропы и свечи: парацетамол и ибупрофен помогут при жаре и боли, цетиризин и дезлоратадин – при аллергии, а глюкозо-солевые растворы и смектит – при проблемах с ЖКТ. Лоперамид противопоказан детям до двух лет, а от заложенности носа помогут солевые капли и сосудосуживающие спреи. Если ребенок не умеет сморкаться, потребуется назальный аспиратор. В самолете полезны увлажняющие капли для глаз и базовый набор для обработки ссадин и раздражений, включая антисептик, пластыри и мазь.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Детям старше пяти лет можно добавить таблетированные формы препаратов, к числу которых относятся средства от боли в горле, такие как бензидамин в спреях и антисептические леденцы, а также дименгидринат в таблетках для борьбы с укачиванием. Подросткам подойдут те же препараты, что и для взрослых, с учетом их индивидуальных потребностей.

Перед поездкой стоит проконсультироваться с педиатром, особенно если есть хронические заболевания или аллергии. Медикаменты нужно распределить между ручной кладью всех членов семьи и убедиться, что они не требуют специальных условий хранения. Основные лекарства лучше оставить в ручной клади, так как температура в грузовом отсеке колеблется.

Рекомендуется сохранить оригинальные упаковки и инструкции. При наличии рецептурных препаратов или медикаментов объемом более 100 мл нужна справка от врача на английском языке с указанием диагноза, МНН, дозировки и схемы приема.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Согласно исследованию Авиасейлс, в этом году 29% зарубежных поездок составляют путешествия с детьми. Однако 71% семей предпочитают отдых в России, с Сочи на первом месте — 21% бронирований с детьми, а также популярны Махачкала (18%), Калининград (13%), Минеральные Воды (12%) и Уфа (12%). Среди зарубежных направлений лидирует Таиланд, куда планируют полететь 25% туристов, а также Вьетнам (17%), Турция (15%), Египет (15%) и Армения (13%).

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 38
29.06.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0