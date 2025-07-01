На одном из самых загруженных участков Москвы станет меньше пробок

Сергей Собянин: у жителей ТиНАО появится альтернативный маршрут для выезда на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Участок дублёра Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов почти на 40%.

Открыть движение по основному ходу здесь планируется уже в этом году.

Строительство нового участка Восточного дублера Калужского шоссе

Всего в рамках проекта построят больше шести километров дорог, в том числе:

участок МКАД – п. Коммунарка – аэропорт Остафьево;

проектируемые проезды №7190-7100Б и №812;

съезды на Проектируемый проезд №7154, на ул. Сосенский Стан, с МКАД – п. Коммунарка – аэропорт Остафьево на боковой проезд.

Наполовину уже готов путепровод над улицами Александры Монаховой и Бачуринской. Здесь будет по две полосы в каждом направлении.

Также дополнительно проведут реконструкцию Бачуринской улицы.

С открытием нового участка у жителей ТиНАО появится альтернативный маршрут для выезда на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, минуя Калужское шоссе. Таким образом, на соседних дорогах станет свободнее, а время в пути – короче.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Москвы Сергей Собянин.

Участок дублёра Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Эксперты в дорожной отрасли спрогнозировали позитивные изменения в организации дорожного движения.

Комментарии экспертов

Андрей Мухортиков, Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ

Новый участок Восточного дублера Калужского шоссе лучше перераспределит транспортные потоки в самом загруженном секторе ТиНАО – между МКАД и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также разгрузят лимитирующий участок Калужского шоссе в сторону МКАД. Снизится нагрузка и на улице Александры Монаховой.

Кирилл Кулаков , профессор НИУ МГСУ

Строительство проектируемых проездов №7190-7100Б и №812, а также организация съездов на проезд №7154 и ул. Сосенский Стан – важный этап в развитии дорожной сети ТиНАО. Эти элементы инфраструктуры улучшат связность районов, обеспечив дополнительные выезды с ключевой трассы МКАД – Коммунарка – Остафьево.

Особое значение имеет интеграция новых проездов с Бачуринской улицей и боковыми подъездами, что позволит распределить транспортные потоки и снизить нагрузку на основные магистрали. Реконструкция Бачуринской улицы дополнительно повысит пропускную способность этой зоны.

Введение в эксплуатацию путепровода над улицами Александры Монаховой и Бачуринской (с 4 полосами движения) существенно улучшит транспортную доступность, минимизирует пробки на перекрёстках.

Главный плюс проекта – альтернативный маршрут в обход Калужского шоссе, что сократит время поездок для жителей новых кварталов Коммунарки и Сосенского. В перспективе это также разгрузит трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, сделав поездки по юго-западу Москвы более комфортными.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о новой улично-дорожной сети в Сокольниках.

«Общая площадь территории, для которой разработают ППТ, составляет около четырех гектаров. Она находится на пересечении Большой Оленьей улицы и проспекта Ветеранов, Малого Оленьего переулка и улицы Олений Вал. В рамках проекта предусмотрено строительство улично-дорожной сети, необходимой для полноценного функционирования современной спортивно-тренировочной базы футбольного клуба “Спартак-Москва”. Это пример того, как город создает инфраструктуру в поддержку спортивных инициатив, одновременно развивая район и делая его комфортнее для жителей», – рассказал Владимир Ефимов.