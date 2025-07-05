Стартовали продажи нового экономичного седана по цене Весты

Leapmotor анонсировала электроседан B01 с ценами от 1,2 до 1,5 млн рублей

В Китае начались предварительные продажи нового электрического седана Leapmotor B01.

Модель доступна в пяти комплектациях с ценами от 105 800 до 135 800 юаней (примерно 1,2-1,5 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, стартовая цена LadaVesta в России составляет 1 459 900 рублей.

Leapmotor B01 стал первым полностью электрическим седаном в линейке B. Он основан на платформе LEAP 3.5 и имеет запас хода от 550 до 650 километров, в зависимости от комплектации. Габариты автомобиля: длина 4770 мм, ширина 1880 мм, высота 1490 мм, колесная база 2735 мм.

Leapmotor B01

Внутри седана установлена информационно-развлекательная система, работающая на базе 5-нанометрового чипа Qualcomm Snapdragon 8295P, с операционной системой Leapmotor OS 4.0 Plus и интегрированным голосовым помощником. Управление системой осуществляется через 14,6-дюймовый дисплей с разрешением 2,5К. Также предусмотрены мульти-руль и 8,8-дюймовая цифровая приборная панель.

В двух комплектациях установлен LiDAR-сканер на крыше и 26 дополнительных датчиков для систем помощи водителю с использованием интеллектуального чипа Qualcomm Snapdragon 8650.

Интерьер Leapmotor B01

В движение Leapmotor B01 приводит электромотор на задней оси с мощностью 177 или 215 л. с., а автономность обеспечивается литий-железо-фосфатным аккумулятором на 56,2 или 67,1 кВт·ч. Быстрая зарядка позволяет зарядить батарею с 30% до 80% всего за 18 минут.

Официальная премьера модели запланирована на июль текущего года, в то время как начнутся также поставки автомобилей клиентам.

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Источник: CarNewsChina