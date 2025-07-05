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Китайцы признали технологическое превосходство Tesla

Генеральный директор Xiaomi поздравил Tesla с автономной доставкой Model Y

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь поздравил Tesla с важным событием – первой независимой доставкой электромобиля без водителя.

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Поводом для поздравления стал пост вице-президента Tesla Грейс Тао, которая рассказала о том, как новая Model Y самостоятельно доехала до своего владельца, достигая скорости 115 км/ч на некоторых участках пути.

Эта доставка стала исторической, так как автомобиль прошел весь маршрут без водителя и пульта управления, благополучно прибыв к двери покупателя.

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Лэй Цзюнь в своем посте на Weibo подчеркнул, что достижения Tesla подчеркивают ее лидерство в области автопилотов.

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«Tesla действительно потрясающая, она задает тенденции на рынке, особенно в FSD. Нам еще нужно учиться», – заявил Лэй Цзюнь.

Это заявление последовало сразу после презентации нового электромобиля Xiaomi YU7 – конкурента Tesla Model Y. Всего за 72 часа после запуска в 351 магазине Xiaomi было оформлено около 300 000 заказов.

Источник: Teslarati

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 796
05.07.2025 
Фото:Unsplash
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