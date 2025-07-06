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Ради самого продаваемого кроссовера Toyota не будет переходить на электромобили

Toyota перенесла электрификацию на 2028 год из-за спроса на Grand Highlander

Toyota приостанавливает свои планы по переходу на производство электромобилей в США, чтобы освободить мощности для увеличения выпуска популярного бензинового внедорожника.

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Новый электрический внедорожник начнёт производиться на заводе в Джорджтауне, штат Кентукки, лишь в 2028 году, что более чем на год позже изначально запланированного срока. Эта модель, которая раньше должна была выпускаться в Принстоне, штат Индиана, теперь будет собираться в Кентукки.

Такое решение позволит компании увеличить производство Grand Highlander, доступного как с бензиновой, так и с гибридной силовыми установками. Также на заводе в Джорджтауне ожидается начало производства другого трехрядного электрического внедорожника в конце 2026 года, а не в начале, как планировалось ранее.

Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
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ТЕСТ МАСЕЛ

Последние изменения связаны со снижением спроса на электромобили в США, который может ещё сильнее уменьшиться из-за отмены налоговых льгот, облегчавших их приобретение.

Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander

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Ранее Toyota планировала предложить семь моделей электромобилей в США к середине 2027 года, включая два внедорожника. Согласно данным Cox Automotive, продажи электромобилей в США увеличились на 7,3% в прошлом году, но в 2024 году Toyota ожидает продать менее 30 000 полностью электрических автомобилей.

В то же время интерес к гибридным и бензиновым внедорожникам возрастает. В прошлом месяце Toyota продала 11 577 Grand Highlander, и у дилеров остался запас всего на три дня. Дэвид Крайст, глава отдела продаж Toyota в США, отметил, что этот автомобиль стал самым быстро продаваемым в линейке компании.

Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander

Источник: Bloomberg

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 12961
06.07.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+13