Ради самого продаваемого кроссовера Toyota не будет переходить на электромобили

Toyota перенесла электрификацию на 2028 год из-за спроса на Grand Highlander

Toyota приостанавливает свои планы по переходу на производство электромобилей в США, чтобы освободить мощности для увеличения выпуска популярного бензинового внедорожника.

Новый электрический внедорожник начнёт производиться на заводе в Джорджтауне, штат Кентукки, лишь в 2028 году, что более чем на год позже изначально запланированного срока. Эта модель, которая раньше должна была выпускаться в Принстоне, штат Индиана, теперь будет собираться в Кентукки.

Такое решение позволит компании увеличить производство Grand Highlander, доступного как с бензиновой, так и с гибридной силовыми установками. Также на заводе в Джорджтауне ожидается начало производства другого трехрядного электрического внедорожника в конце 2026 года, а не в начале, как планировалось ранее.

Toyota Grand Highlander

Последние изменения связаны со снижением спроса на электромобили в США, который может ещё сильнее уменьшиться из-за отмены налоговых льгот, облегчавших их приобретение.

Toyota Grand Highlander

Ранее Toyota планировала предложить семь моделей электромобилей в США к середине 2027 года, включая два внедорожника. Согласно данным Cox Automotive, продажи электромобилей в США увеличились на 7,3% в прошлом году, но в 2024 году Toyota ожидает продать менее 30 000 полностью электрических автомобилей.

В то же время интерес к гибридным и бензиновым внедорожникам возрастает. В прошлом месяце Toyota продала 11 577 Grand Highlander, и у дилеров остался запас всего на три дня. Дэвид Крайст, глава отдела продаж Toyota в США, отметил, что этот автомобиль стал самым быстро продаваемым в линейке компании.

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Источник: Bloomberg