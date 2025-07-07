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Прогрессивный кроссовер стал хитом всего за несколько минут

Новый кроссовер Xpeng G7 собрал 10 тысяч заказов за первые 9 минут продаж

Компания Xpeng анонсировала новый среднеразмерный электрический кроссовер G7, который уже вызвал большой интерес в Китае.

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За первую девятиминутную сессию продаж было оформлено 10 000 заказов с депозитом в 5000 юаней (примерно 55 тысяч рублей). Начальная цена G7 составила 195 800 юаней (2,15 млн рублей), что значительно ниже ожидаемой суммы.

Кроссовер оснащен одним электродвигателем мощностью 218 кВт на задней оси, который позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунд. Версий с полным приводом производитель не предложил. Для покупателей доступны два аккумулятора: на 68,5 кВтч с запасом хода до 602 км и на 80,8 кВтч с максимальной дальностью 702 км по циклу CLTC; оба поддерживают зарядную архитектуру 800 В.

Xpeng G7
Xpeng G7
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ТЕСТ МАСЕЛ

Топовая версия Ultra использует три чипа Turing AI с общей производительностью 2250 TOPS, тогда как базовые комплектации полагаются на два чипа Nvidia Drive Orin с 508 TOPS. Для сравнения, у Tesla Model Y и Xiaomi YU7 показатели составляют 720 и 700 TOPS соответственно, что делает G7 наиболее продвинутым кроссовером в своем классе.

Xpeng G7
Xpeng G7

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Интерьер новинки отличается 87-дюймовым AR-дисплеем от Huawei, который заменил традиционную панель приборов. Экран поддерживает навигацию с дополненной реальностью и предлагает динамические подсказки.

Габариты G7 составляют 4892×1925×1655 мм, а колесная база – 2890 мм. По сравнению с Model Y и Xiaomi YU7, новый кроссовер от Xpeng оказывается дешевле на 9500 и 8050 долларов соответственно.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 11193
07.07.2025 
Фото:CarNewsChina
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