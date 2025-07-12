Kia расширит модельный ряд новым технологичным кроссовером

Kia представит электрокроссовер EV5 с дальностью хода 530 км до конца года

Компания Kia планирует пополнить свой модельный ряд электромобилей кроссовером EV5, который появится до конца этого года.

Версия с увеличенной батареей на 81,4 кВт⋅ч обеспечит дальность хода примерно 530 километров (точные показатели станут известны позже). Все варианты EV5 поддерживают быструю зарядку с использованием технологии 400 В, позволяя заряжать батарею с 10% до 80% всего за 30 минут.

В EV5 внедрена современная система Kia ccNC (connected car Navigation Cockpit), которая включает панорамный дисплей с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, 12,3-дюймовым информационно-развлекательным экраном и 5,3-дюймовым климат-контролем. Функция беспроводных обновлений (OTA) и платформа Kia Upgrades обеспечивают актуализацию автомобиля, позволяя добавлять новые функции и сервисы на протяжении всего времени эксплуатации.

Kia EV5

Среди ключевых особенностей электромобиля – двунаправленная зарядка с возможностью передачи энергии от автомобиля (V2L) до 3,6 кВт и поддержка подачи энергии обратно в сеть (V2G). Это означает, что EV5 можно использовать для питания электроприборов при кемпинге или для подключения к домашним солнечным и аккумуляторным системам.

Хотя EV5 уже дебютировал на китайском рынке, новая версия разработана с учетом предпочтений европейских потребителей.

«EV5 является краеугольным камнем стратегии роста Kia в Европе. Мы выходим на самый конкурентный сегмент электромобилей в Европе с моделью, которая сочетает в себе наш культовый дизайн Opposites United, повседневную практичность и инновации в области электромобилей. Это подтверждает нашу приверженность устойчивой мобильности, адаптированной к тому, как европейцы живут, работают и ездят», – прокомментировал главный операционный директор Kia Europe Сьорд Книппинг.

Появление EV5 на европейском рынке ожидается до конца текущего года.

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Источник: am-online