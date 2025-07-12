Легче, мощнее, дешевле — революционные автомобили без трансмиссии перевернут мир

Финский стартап Donut Lab привлёк €25 млн для разработки колёсных мотор-ступиц

Финский стартап Donut Lab смог привлечь 25 миллионов евро в ходе посевного раунда для увеличения масштабов производства своих колёсных мотор-ступиц, которые предназначены для электрических наземных, морских и воздушных транспортных средств.

В ходе данного этапа финансирования компания также открывает исследовательский центр в Чиппенхэме, Великобритания. В состав совета директоров Donut Lab вошёл Ристо Сииласмаа, известный инвестор в технологии и бывший председатель правления Nokia.

Как отметил генеральный директор и соучредитель Donut Lab Марко Лехтимаки, полученные инвестиции подтвердили устойчивый интерес к продукции компании.

«Это демонстрирует нам, основателям, то, во что мы всегда верили: наше технологическое решение действительно новаторское», – подчеркнул он.

Колёсная мотор-ступица Donut Lab

Основное предложение Donut – полая мотор-ступица, которая также называется Donut. Этот мотор устанавливается непосредственно в обод колеса, что устраняет необходимость в таких элементах, как оси, трансмиссии и дифференциалы, делая транспорт проще и дешевле в производстве по сравнению с традиционными электромобилями.

Уникальная конструкция полой мотор-ступицы была разработана Verge Motorcycles и применялась на мотоцикле. В 2024 году Verge Motorcycles выделила Donut Lab в отдельную компанию для адаптации этой технологии для всех видов электротранспорта, включая электросамокаты, дроны, электромобили и полуприцепы.

21-дюймовая версия мотора для автомобилей имеет мощность 630 кВт и крутящий момент 4300 Нм, что сопоставимо с показателями гиперкаров, при этом вес составляет всего 40 кг. Donut утверждает, что её мотор характеризуется наивысшей плотностью мощности и крутящего момента среди всех существующих электрических двигателей.

Компания отмечает, что ей удалось решить проблему неупругой массы, которая была характерна для колесных моторов – это вес элементов, которые не поддерживаются подвеской и могут ухудшать управляемость и комфорт. Предыдущие попытки интеграции двигателей в колёса зачастую приводили к ухудшению этих характеристик, однако Donut заявляет, что её конструкции достаточно легки, чтобы эти эффекты минимизировались.

В дополнение к разработке моторов, Donut Lab также работает над аккумуляторами, программным обеспечением и компьютерной связью, стремясь стать универсальным поставщиком комплектующих для производителей электромобилей. Компания нацеливается на широкий спектр применений, выходящих за пределы автомобильной промышленности, включая аэрокосмическую отрасль, оборонительные технологии и робототехнику.

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Источник: thenextweb.com