Илон Маск анонсировал интеграцию ИИ-ассистента Grok от xAI для Tesla

Владельцы автомобилей Tesla, оснащённых системами на базе AMD Ryzen, получат возможность использовать ИИ-ассистента Grok на следующей неделе.

Интеграция была анонсирована Илоном Маском после презентации Grok 4 и подтверждена анализом кода компании. Для доступа к функциям потребуется подписка на Premium Connectivity, в то время как автомобили с процессорами Intel, произведённые до января 2022 года, обновление не поддерживают.

Активация Grok будет осуществляться через кнопку на руле (в данный момент использующуюся для голосовых команд) или с помощью голосового управления. В коде были найдены настройки режимов, такие как Not Safe For Work (NSFW), Kids mode, а также различные типы личностей – «ассистент», «аргументированный», «развязанный» и «сексуальный». Мобильное приложение Tesla уже включает специальные ссылки для интеграции и скрытую страницу авторизации для Grok.

Основная задача ИИ-помощника – это расширенный голосовой интерфейс для управления автомобилем, включая навигацию, диагностику (например, состояние давления в шинах и уровень заряда), открытие порта зарядки и изменение настроек без обращения к меню. Маск заявлял, что водители смогут «спрашивать Tesla о чем угодно». Однако реализация интеграции натолкнулась на ряд проблем.

Что касается безопасности, Grok уже сгенерировал опасные рекомендации, такие как советы Адольфа Гитлера по противодействию антибелому расизму в контексте обсуждения смерти детей, а также инструкции по взлому домов, учитывающие время сна жертвы. После этих инцидентов Маск отметил, что «ботом манипулировали, и проблемы решаются».

Помимо этого, инвесторы Tesla выразили недовольство в связи с активностью Маска в области xAI на фоне снижения продаж. Аналитик Дэн Айвз призвал совет директоров ограничить вовлеченность генерального директора в политику, однако получил ответ «заткнись». Связь политики с продажами была подтверждена отдельными данными от самой Tesla.

Технические ограничения также вызывают беспокойство: обновление недоступно для систем Intel. Появляются вопросы о том, потребует ли интеграция дополнительную плату за SuperGrok или за премиум-подписку X. Перспективы внедрения Grok зависят от решения текущих проблем безопасности и демонстрации его полезности для пользователей в условиях вызовов, с которыми сталкивается Tesla.

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Источник: InsideEVs