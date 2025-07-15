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Найден способ снизить стоимость электромобилей

Ultium Cells запустит производство литий-железо-фосфатных батарей к 2027 году

Ultium Cells, совместное предприятие General Motors и LG Energy Solution, приступит к модернизации завода в Спринг-Хилле, Теннесси, для выпуска литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов.

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Эти батареи, не содержащие дорогих материалов, таких как никель и кобальт, позволят снизить стоимость электромобилей. Работы по переоборудованию начнутся в 2025 году, а начало коммерческого производства запланировано на конец 2027 года.

Завод продолжит производить никель-кобальт-марганец-алюминиевые (NCMA) аккумуляторы, которые используются в таких моделях, как Cadillac Lyriq.

Завод Ultium Cells в Уоррене, штат Огайо, также сохранит производство NCMA-аккумуляторов, обеспечивающих большой запас хода. В дополнение, GM ускоряет разработку призматических аккумуляторов с высоким содержанием марганца (LMR), которые на 33% превосходят LFP по энергоемкости, сохраняя при этом сопоставимые затраты.

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Ожидается, что коммерческое производство LMR начнется в 2028 году. В Уоррене также завершилось строительство Центра разработки аккумуляторов Ancker-Johnson, что позволит сократить время разработки LMR-батарей на один год.

Источник: CNBC

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
15.07.2025 
Фото:Unsplash
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