Китайские автомобили станут еще дороже в России

Валерий Гартунг: Зависимость от китайского автопрома угрожает российскому рынку

По мнению председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга, для стимулирования отечественных автопроизводителей и защиты рынка России следует ввести пошлины на китайские автомобили и увеличить утилизационный сбор.

«Мы серьезно отстали технологически, поэтому нужно поощрять наших производителей, которые осваивают полный цикл узлов и агрегатов, нужных для автомобильной промышленности», – отметил Гартунг.

Он считает, что в первую очередь необходимо «оздоравливать» экономическую обстановку страны, для чего следует снизить ключевую процентную ставку.

Гартунг также добавил, что Россия вправе самостоятельно развивать свою промышленность без помощи зарубежных партнеров.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев также выразил опасения по поводу растущего влияния китайских автомобилей на российский рынок, подчеркивая, что это может привести к зависимости от китайского автопрома.

Тем не менее, Матвеев считает, что можно наладить диалог с китайскими компаниями, которые не захотят терять российский рынок. Он согласился с Гартунгом, что для защиты отечественного производства можно внедрить квоты или пошлины на импорт автопродукции.

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Источник: Lenta.ru