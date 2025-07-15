Абсолютно новый кроссовер от популярного бренда впервые показали изнутри

Li Auto рассекретила интерьер нового электрического кроссовера i8

Компания Li Auto официально представила интерьер своего первого полностью электрического внедорожника – Li i8.

Салон выполнен в светлых оттенках с акцентами в цвете «шампань-золото», а вместо традиционной матовой отделки применяется металлизированная.

Внутри кроссовера будет традиционное для бренда рулевое колесо с дисплеем, кожаная отделка дверей, два экрана, система AR-HUD и другие современные функции. Второй ряд кресел обладает функцией «невесомости».

Задняя часть кроссовера выполнена в фирменном стиле марки и оснащена сквозными фонарями. Габариты автомобиля внушительные: длина составляет 5085 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1740 мм, а колесная база – 3050 мм.

Все версии Li i8 обладают двухмоторной системой полного привода. В качестве тягового электромотора используются новые агрегаты: по 150 кВт на передней и 250 кВт на задней оси, что в совокупности даёт 400 кВт (примерно 544 л.с.). Автомобиль оснащён тройными литий-ионными аккумуляторами ёмкостью 90 и 98 кВт∙ч, что обеспечивает запас хода в 670 и 720 км соответственно. Также внедорожник получил пневмоподвеску.

Прием заказов на Li i8 начнётся 17 июля, однако цены на модель пока не раскрыты.

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Источник: iXBT