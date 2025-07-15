Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт рассказал, какими последствиями чревато затопление машины ливнем
15 июля
Эксперт рассказал, какими последствиями чревато затопление машины ливнем
Ян Хайцеэр: Проезд по затопленному участку...
Jetour Freelander Exploration+
15 июля
В продажу поступил новый добротный внедорожник всего за полтора миллиона
В Китае стартовали продажи нового внедорожника...
Покупка выставочного автомобиля у дилера может быть очень выгодна: все нюансы
15 июля
Покупка выставочного автомобиля у дилера может быть очень выгодна: все нюансы
Эксперт Корнев: Что нужно проверить при покупке...

Абсолютно новый кроссовер от популярного бренда впервые показали изнутри

Li Auto рассекретила интерьер нового электрического кроссовера i8

Компания Li Auto официально представила интерьер своего первого полностью электрического внедорожника – Li i8.

Рекомендуем
Большой автомобиль для семьи по цене новой Нивы — 4 варианта

Салон выполнен в светлых оттенках с акцентами в цвете «шампань-золото», а вместо традиционной матовой отделки применяется металлизированная.

Внутри кроссовера будет традиционное для бренда рулевое колесо с дисплеем, кожаная отделка дверей, два экрана, система AR-HUD и другие современные функции. Второй ряд кресел обладает функцией «невесомости».

Задняя часть кроссовера выполнена в фирменном стиле марки и оснащена сквозными фонарями. Габариты автомобиля внушительные: длина составляет 5085 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1740 мм, а колесная база – 3050 мм.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Все версии Li i8 обладают двухмоторной системой полного привода. В качестве тягового электромотора используются новые агрегаты: по 150 кВт на передней и 250 кВт на задней оси, что в совокупности даёт 400 кВт (примерно 544 л.с.). Автомобиль оснащён тройными литий-ионными аккумуляторами ёмкостью 90 и 98 кВт∙ч, что обеспечивает запас хода в 670 и 720 км соответственно. Также внедорожник получил пневмоподвеску.

Прием заказов на Li i8 начнётся 17 июля, однако цены на модель пока не раскрыты.

Li Auto i8
Li Auto i8
Li Auto i8
Li Auto i8

Источник: iXBT

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 7
15.07.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0