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Электрическая версия этого добротного кроссовера удивила приличным запасом хода

Aito представила электрическую версию кроссовера M8 с запасом хода 705 км

Компания Aito, являющаяся премиальным суббрендом Huawei, представила изображения полностью электрического флагманского кроссовера M8.

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Ожидается, что продажи новинки начнутся в августе. Автомобиль имеет запас хода 705 км по циклу CLTC и оснащён системой автономного вождения Huawei ADS 4.

Дизайн электрического кроссовера сохраняет стилистику уже вышедшей версии с увеличенным запасом хода (EREV), отличаясь при этом новой решеткой радиатора с точечным узором. Габариты остаются прежними: 5190×1999×1795 мм, а колесная база составляет 3105 мм.

Кроссовер будет доступен в конфигурациях с 5-местным и 6-местным салоном. Электрическая версия оборудована высоковольтной силовой установкой Huawei и использует аккумуляторы мощностью 100 кВт·ч от компании CATL.

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Модель предлагается как с задним, так и с полным приводом. Она построена на той же платформе, что и версия с увеличенным запасом хода, которая дебютировала ранее в 2024 году.

Напомним, что продажи Aito M8 EREV в Китае начались с цены 359 800 юаней (приблизительно 3,9 млн рублей). На момент начала продаж модель собрала более 140 тысяч предзаказов, а в июне, по данным исполнительного директора Huawei Ричарда Ю, было продано свыше 20 тысяч автомобилей, что делает её лидером продаж в своём сегменте.

Aito M8
Aito M8

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
16.07.2025 
Фото:CarNewsChina
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