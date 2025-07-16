Kia представила новый недорогой кроссовер для большой семьи

Kia анонсировала электрокроссовер Carens Clavis с запасом хода до 490 км

Компания Kia презентовала кроссовер Carens Clavis, специально спроектированный для индийского рынка.

Это электрическая версия популярной в Индии модели с двигателем внутреннего сгорания, которая может проехать до 490 километров на одном заряде. Цена новинки составляет 1,8 млн рупий (примерно 1,64 млн рублей), и Kia уже планирует вывести Carens Clavis на международные рынки.

Хотя Carens Clavis первоначально дебютировал в Индии как автомобиль с ДВС, его дизайн стилистически соответствует электромобилям Kia.

Кроссовер сохранил размеры версии с ДВС и предлагает три ряда сидений для семи пассажиров.

Базовая версия оснащена электромотором мощностью 135 л.с. и тяговой батареей на 42 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода до 404 километров. В более дорогих модификациях доступен мотор мощностью 171 л.с. с батареей на 51,4 кВт⋅ч и запасом хода до 490 километров. Кроссовер поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 100 кВт и может подсоединяться к внешним устройствам.

В оснащение Carens Clavis входят два 13-дюймовых экрана, передние сиденья с вентиляцией, аудиосистема Bose, панорамная крыша, а также до 20 систем помощи водителю. Производство электромобиля будет налажено в Индии.

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Источник: iXBT