Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель

Li Auto представит доступный электрокроссовер Li i6 на рынке Китая в 2025 году

В сентябре 2025 года на рынок Китая выйдет новый электрокроссовер Li i6 от компании Li Auto, который станет самой доступной моделью бренда.

По данным Министерства промышленности и торговли Китая, автомобиль предложит три варианта запаса хода: 660 км для полноприводной версии и 710 или 720 км для заднеприводных модификаций.

Стартовая цена составит примерно 27 900 долларов США, что делает Li i6 конкурентным предложением в сегменте электромобилей.

Li i6

Li i6 построен на высоковольтной архитектуре 800 В и оснащён литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 87,3 кВт∙ч с поддержкой быстрой зарядки 5C, что позволяет за 10 минут восполнить запас хода на 500 км.

Li i6

Заднеприводная версия с двигателем мощностью 250 кВт (335 л.с.) имеет снаряжённую массу 2380–2395 кг. Полноприводная модификация дополнена мотором мощностью 150 кВт (201 л.с.), весит 2515 кг и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Пятиместный кроссовер Li i6 относится к среднеразмерному классу с размерами 4950х1935х1655 мм и колёсной базой 3000 мм. Модель также комплектуется колёсами диаметром 20 или 21 дюйм. Li i6 – вторая модель в новой линейке i после Li i8.

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Источник: CarNewsChina