Citroen представил новую версию популярного в России кроссовера

Citroen выпустил новый кроссовер C5 Aircross в гибридной и электрической версиях

Компания Citroen представила обновлённый кроссовер C5 Aircross, который доступен в гибридной и электрической версиях.

Гибридная модель под названием Hybrid 145, имеющая мощность 145 л.с. (107 кВт) с 48V и 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением, представлена по цене от 33 990 евро (примерно 3,1 млн рублей).

Электрическая версия Electric 210, обладающая мощностью 213 л.с. (157 кВт) и батареей на 73 кВт·ч, имеет запас хода до 520 км по WLTP и предлагается от 42 590 евро (около 3,9 млн рублей).

Автомобиль создан на платформе STLA Medium и отличается просторным интерьером с багажником объемом до 1668 литров. Внутри установлен 13-дюймовый вертикальный сенсорный экран, а также доступно голосовое управление с использованием ChatGPT (в версиях PLUS и MAX). Модель укомплектована матричными LED-фарами в версии MAX.

Citroen C5 Aircross

Для достижения высокого уровня комфорта C5 Aircross оснащён сиденьями Citroen Advanced Comfort, регулируемыми задними сиденьями и подвеской, специально настроенной для обеспечения плавной езды. В комплектацию входят системы помощи Drive Assist 2.0 и панорамные камеры.

Кроссовер предлагается в трёх комплектациях: YOU (LED-фары в базе, двухзонный климат-контроль), PLUS (навигация, беспроводная зарядка) и MAX (электрическая задняя дверь, подогрев руля). Производство новой модели налажено на заводе в Ренне, Франция.

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Источник: Stellantis