Первый российский отель удостоился сертификата «ультра все включено»
В России выдан первый сертификат соответствия концепции «ультра все включено», который получил отель сети «Алеан» – Alean Family Doville, расположенный в Краснодарском крае.
В организации также подчеркнули, что предлагаемые услуги в отеле под данной маркировкой предоставляются в полном объеме.
Проверка, проведенная Роскачеством, включала анализ меню и графиков работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных зон, таких как бассейн и спортзал, а также организованные интервью с клиентами и сотрудниками отеля.
Сертификация важна не только для декларирования высокого уровня сервиса, но и для документального подтверждения этого уровня, что усиливает лояльность клиентов и способствует созданию культуры честного общения между туристами и отелем.
Александра Шершнёва, руководитель органа по сертификации «Роскачество-Туризм», отметила, что сертификат «все включено» – это не просто маркетинговый инструмент, а официальный знак того, что все обещанные услуги действительно предоставляются клиентам без скрытых платежей и компромиссов.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: РИА Новости