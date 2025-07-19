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Первый российский отель удостоился сертификата «ультра все включено»

Отель Alean Family Doville первым в РФ получил сертификат «ультра все включено»

В России выдан первый сертификат соответствия концепции «ультра все включено», который получил отель сети «Алеан» – Alean Family Doville, расположенный в Краснодарском крае.

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В организации также подчеркнули, что предлагаемые услуги в отеле под данной маркировкой предоставляются в полном объеме.

Проверка, проведенная Роскачеством, включала анализ меню и графиков работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных зон, таких как бассейн и спортзал, а также организованные интервью с клиентами и сотрудниками отеля.

Отель Alean Family Doville
Отель Alean Family Doville

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ТЕСТ МАСЕЛ

Сертификация важна не только для декларирования высокого уровня сервиса, но и для документального подтверждения этого уровня, что усиливает лояльность клиентов и способствует созданию культуры честного общения между туристами и отелем.

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Александра Шершнёва, руководитель органа по сертификации «Роскачество-Туризм», отметила, что сертификат «все включено» – это не просто маркетинговый инструмент, а официальный знак того, что все обещанные услуги действительно предоставляются клиентам без скрытых платежей и компромиссов.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Alean Family Doville
19.07.2025 
Фото:Alean Family Doville
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