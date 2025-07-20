Tesla впервые выпустит вместительный семейный автомобиль

Шестиместная Tesla с тремя рядами сидений появится в Китае осенью 2025 года

Tesla подала документы в китайский регулирующий орган, чтобы получить лицензию на реализацию новой шестиместной модели Model YL.

Tesla Model YL

Официально сообщается, что она дебютирует в продаже в Китае этой осенью. По информации из заявки в Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT), Model YL будет представлять собой увеличенную версию Model Y, имеющую три ряда сидений и вмещающую шесть пассажиров.

Размеры новинки составляют: длина 4976 мм, ширина 1920 мм, высота 1668 мм, а колесная база 3040 мм. Снаряженная масса 2008 кг, а в качестве источника питания будут использоваться трехкомпонентные аккумуляторы NMC от LG.

Для сравнения, размеры пятиместной версии Model Y составляют 4797 х 1920 х 1624 мм при колесной базе 2890 мм. Это будет первая попытка Tesla ввести в Китай трехрядную версию Model Y.

Tesla Model YL

Кроссовер будет оборудован двумя электродвигателями: один мощностью 142 кВт будет находиться на передней оси, а другой – мощностью 198 кВт на задней, что обеспечивает общую пиковую мощность в 340 кВт (456 л.с.).

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Источник: ITHome