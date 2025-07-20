Популярный «американец» станет более дальнобойным в новой версии

Chevrolet анонсировала обновленный Bolt: старт производства в 2025 году

Chevrolet активно готовит к запуску новое поколение электромобиля Bolt, и уже проводятся дорожные испытания прототипов.

Основное внимание уделено техническим изменениям. Новый Bolt будет оснащен литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами, что позволит снизить стоимость производства и повысить надежность.

Запас хода ожидается около 480 км, а скорость зарядки значительно возрастет по сравнению с предыдущим максимумом в 55 кВт.

Chevrolet Bolt

Автомобиль будет построен на обновленной платформе BEV2 с применением технологий Ultium и поддержкой стандарта заряда NACS, что обеспечит доступ к сети Tesla Supercharger.

Производство нового Bolt начнется на заводе Fairfax в Канзас-Сити до конца 2025 года, а его продажи стартуют в первой половине 2026 года.

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Источник: gmauthority.com