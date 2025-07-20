Россияне стали чаще ездить за границу: свежая статистика

Вице-президент РСТ: Международные путешествия в России выросли на 15-25%

В этом году в России наблюдается рост международных путешествий от 15% до 25% в различных направлениях, что связано с укреплением курса рубля и восстановлением международных авиаперевозок.

Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин 16 июля. Он отметил, что Турция традиционно занимает первое место среди зарубежных путешествий.

В августе можно наблюдать повышенный интерес к морским направлениям как внутри страны, так и за ее пределами. В России наибольшее внимание туристов привлекают Краснодарский край, включая Сочи и Геленджик, а также Азовское и Каспийское моря и Ленинградская область.

Что касается экскурсионного туризма, то наибольшей популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Внутренний туризм возрос на 8% в этом году, добавил Горин.

Среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ, Абхазия, Китай и Таиланд, а Вьетнам становится всё более привлекательным благодаря развитию программы прямых рейсов.

Кроме того, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что Мьянма, благодаря прямым рейсам из Москвы, может составить конкуренцию Вьетнаму и Таиланду, ввиду наличия доступных отелей. Без прямых рейсов путешествия в Мьянму долгие и затратные.

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Источник: Lenta.ru