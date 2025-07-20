Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsubishi Xpander
20 июля
В России начали продавать надежные семейные минивэны из Японии по приятной цене
В РФ стартовали продажи новых Mitsubishi...
Россияне стали чаще ездить за границу: свежая статистика
20 июля
Россияне стали чаще ездить за границу: свежая статистика
Вице-президент РСТ: Международные путешествия в...
Скидки на авто — что с ними будет в ближайшее время?
20 июля
Скидки на авто — что с ними будет в ближайшее время?
Сергей Целиков: запасы на складах автомобильных...

Россияне стали чаще ездить за границу: свежая статистика

Вице-президент РСТ: Международные путешествия в России выросли на 15-25%

В этом году в России наблюдается рост международных путешествий от 15% до 25% в различных направлениях, что связано с укреплением курса рубля и восстановлением международных авиаперевозок.

Рекомендуем
Волга ГАЗ-3105 – неродившийся шедевр или заведомый провал?

Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин 16 июля. Он отметил, что Турция традиционно занимает первое место среди зарубежных путешествий.

В августе можно наблюдать повышенный интерес к морским направлениям как внутри страны, так и за ее пределами. В России наибольшее внимание туристов привлекают Краснодарский край, включая Сочи и Геленджик, а также Азовское и Каспийское моря и Ленинградская область.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Что касается экскурсионного туризма, то наибольшей популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Внутренний туризм возрос на 8% в этом году, добавил Горин.

Среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ, Абхазия, Китай и Таиланд, а Вьетнам становится всё более привлекательным благодаря развитию программы прямых рейсов.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Кроме того, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что Мьянма, благодаря прямым рейсам из Москвы, может составить конкуренцию Вьетнаму и Таиланду, ввиду наличия доступных отелей. Без прямых рейсов путешествия в Мьянму долгие и затратные.

Источник: Lenta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:freepik / KamranAydinov
Количество просмотров 1
20.07.2025 
Фото:freepik / KamranAydinov
Поделиться:
Оцените материал:
0