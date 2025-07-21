Современный и недорогой кроссовер подготовили для любителей приключений

Volvo представила кроссовер EX30 Cross Country с внедорожным акцентом

Компания Volvo официально анонсировала новую модификацию своего компактного электрического кроссовера EX30 – Cross Country.

Этот автомобиль предлагает улучшенные внедорожные качества благодаря увеличенному клиренсу и специальному обвесу. Его стоимость составляет 263 800 юаней, однако сейчас кроссовер доступен по цене 233 800 юаней (примерно 2,56 млн рублей), а акция продлится до 30 сентября 2025 года.

Volvo EX30 Cross Country оборудован двухмоторной силовой установкой мощностью 428 л.с., работающей на батарее емкостью 66 кВтч, что позволяет достичь запаса хода до 540 км по методике CLTC.

Volvo EX30 Cross Country

Кроссовер выполнен в характерном скандинавском стиле Volvo, с акцентами на внедорожные свойства. Среди наиболее заметных деталей – Т-образные фары с сетчатым узором и большая черная решетка радиатора с тематическим дизайном, на которой выгравированы координаты горы Кебне, самой высокой вершины Швеции. Решетка сделана из материала, устойчивого к повреждениям, грязи и воде.

Размеры автомобиля составляют 4233х1850х1573 мм, колесная база – 2650 мм. По сравнению с обычной версией, у Cross Country увеличен дорожный просвет до 196 мм, благодаря приподнятой подвеске и пружинам с измененной жесткостью.

Volvo EX30 Cross Country

На официальных фотографиях кроссовер представлен с палаткой на крыше, что намекает на готовность Volvo предложить дополнительные аксессуары для активного отдыха.

Интерьер новинки, в основном, дублирует обычный EX30, включая 12,3-дюймовый вертикальный экран и мультимедийное рулевое колесо с сенсорными кнопками. В более дорогих комплектациях предусмотрена аудиосистема Harman Kardon.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autohome