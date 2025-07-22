Дорожный ремонт изменит схему движения транспорта в четырех районах Петербурга

Из-за ремонтных работ с 21 и 23 июля перекроют движение в четырех районах Петербурга

С 21 июля в Санкт-Петербурге в четырех районах ограничено движение автомобилей, что связано с проведением инженерных и дорожных работ.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), ограничительные меры коснутся Приморского, Адмиралтейского, Петродворцового и Невского районов.

Наиболее масштабные закрытия ожидаются в Приморском районе: до 10 ноября 2028 года будут перекрыты большие участки Новой улицы, включая все перекрестки. Для водителей будет организован объезд.

В Невском районе 26 июля движение транспорта будет закрыто на один день в 1-м Рабфаковском переулке, а с 21 июля по 5 августа ограничения коснутся также Рабфаковской улицы.

В Петродворцовом районе с 23 по 26 июля будет перекрыт участок Никольской улицы в Петергофе для проведения ремонта дорожного покрытия. В Адмиралтейском районе с 23 по 26 июля в ночное время будет запрещен проезд на 1-й Красноармейской улице у пересечения с Советским переулком из-за реконструкции инженерных сетей.

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Источник: ГАТИ Петербурга