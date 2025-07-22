В очереди за этим кроссовером придется простоять год

В Китае Xiaomi YU7 с пробегом стоят дороже новых: почему так получилось

В Китае наблюдается интересный феномен: на вторичном рынке резко увеличивается количество почти новых электромобилей Xiaomi YU7, и их стоимость значительно превышает рекомендованные цены от производителя.

Основная причина заключается в высоком спросе на эту модель, из-за чего покупатели готовы ждать новую машину более года.

YU7 – это второй серийный электромобиль от Xiaomi, который появился на рынке после успешного SU7. Официальные поставки модели YU7 стартовали 6 июля 2025 года, однако сейчас уже имеется свыше 80 объявлений о продаже почти новых YU7 на популярных площадках. Большинство из этих машин представлены в максимальной комплектации Max, и пробег зачастую не превышает 100 километров.

Xiaomi YU7

Цены на такие автомобили колеблются от 350 000 до 390 000 юаней (примерно 48 300–53 800 долларов США), в то время как официальные цены на новые YU7 начинаются от 253 500 юаней (около 35 000 долларов) за базовую версию Standard, 279 900 юаней (38 600 долларов) за Pro и 329 900 юаней (45 600 долларов) за Max. Это означает, что наценка на вторичном рынке может достигать 100 000 юаней.

Эксперты указывают на то, что такая ситуация возникла из-за высокой популярности модели и ограниченного предложения. В момент старта продаж Xiaomi зарегистрировала рекордное количество заказов: 200 000 предзаказов за три минуты и 248 000 подтвержденных в течение 18 часов. В итоге очереди на получение новых YU7 выросли: ожидание для базовой версии составляет более года (57–60 недель), для Pro – 49–52 недели, а для Max – 41–44 недели, что стимулирует интерес к почти новым машинам, которые можно получить сразу, хотя и с приличной переплатой.

Xiaomi YU7

Большинство предлагаемых на вторичном рынке автомобилей были приобретены профессиональными дилерами или перекупщиками, а также выкуплены у первых владельцев специализированными площадками. Подобный «вторичный наценочный эффект» уже наблюдался с моделью SU7, но со временем цены стабилизировались.

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Источник: Carnewschina