Пришлось заряжать электромобиль в дождь — ударит током или нет?

Антон Мухин: Электромобили спроектированы с учетом разных погодных условий

По словам Антона Мухина, руководителя компании «Системы автономной энергии», на электромобилях можно безопасно двигаться и даже заряжать их во время дождя.

Он отметил, что современные аккумуляторные системы электромобилей спроектированы с учетом различных погодных условий, включая дожди, и обеспечивают высокий уровень защиты, исключая возможность короткого замыкания или поражения током при контакте с водой.

Корпус батарей имеет герметичную конструкцию, а все высоковольтные элементы защищены двойной изоляцией.

В дополнение к этому системы постоянно контролируют состояние элементов и мгновенно отключают питание в случае обнаружения неисправности.

Однако Мухин предупредил, что следует избегать поездок по глубоким затопленным участкам, чтобы не допустить разгерметизации батареи и попадания влаги внутрь. Также он рекомендовал не заряжать электромобиль, если кабель имеет повреждения.

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Источник: Газета.Ru