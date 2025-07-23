На трассе «Кола» станет больше пробок
В Кировском районе Ленинградской области на федеральной трассе «Кола» на протяжении полутора месяцев будет вводиться реверсивное движение на 12-километровом участке. Это необходимо для устранения колейности.
С 2 августа по 15 сентября на отрезке с 68-го по 80-й километр автодороги Р-21 «Кола», между Путилово и Дусьево, будет организовано реверсивное движение с использованием светофоров. Ограничение скорости на данной территории составит 40 км/ч.
Кроме того, в рамках работ планируется восстановление деформационных швов, укрепление обочин и нанесение разметки. За выполнением работ отвечает АО «ВАД». Сроки ремонта могут быть изменены в зависимости от погодных условий, добавили в дорожном управлении.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.
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Источник: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»