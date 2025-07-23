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Электрокары победили? Mitsubishi закрывает крупный моторный завод

Mitsubishi закрывает завод Shenyang Aerospace Engine Manufacturing в КНР

Компания Mitsubishi Motors объявила о закрытии завода Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing (SAME), занимавшегося выпуском двигателей в Китае с 1998 года.

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Также закрывается совместное предприятие, в рамках которого японский автопроизводитель почти три десятилетия обеспечивал силовыми агрегатами как собственные модели, так и автомобили китайских марок.

Завод SAME был одним из важнейших объектов Mitsubishi в Поднебесной, но в условиях стремительной электрификации китайского авторынка интерес к традиционным бензиновым двигателям резко снизился.

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Это, а также усиление конкуренции со стороны локальных брендов, сделало дальнейшую работу завода экономически нецелесообразной.

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Решение о закрытии стало частью глобальной корректировки стратегии Mitsubishi, которая, как и многие международные компании, пытается адаптироваться к новым реалиям – с доминированием электромобилей и усиленной государственной поддержкой местных производителей в Китае.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 30
23.07.2025 
Фото:Unsplash
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