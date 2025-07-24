Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок

Собянин: новый путепровод разгрузит Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД

На финальном участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе строится путепровод черед ж/д пути МЦД-2 – и сооружение уже готово на треть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что к настоящему моменту началась надвижка пролетного строения через железную дорогу. Финальный – пятый участок магистрали идет от улицы Поляны до Варшавского шоссе. На нем также будут:

три подземных и три надземных пешеходных перехода;

тоннель в сторону Варшавского шоссе;

эстакада в районе ул. Поляны;

путепровод на Варшавском шоссе на пересечении с Проектируемым проездом № 313 и Расторгуевским шоссе.

После ввода участка снизится нагрузка на Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД, отметил Собянин. Кроме того, появится комфортная связь Варшавского шоссе с Калужским и Киевским шоссе, а также улучшится транспортная доступность районов Южное и Северное Бутово, ЮЗАО Москвы и сельского поселения Булатниковского Московской области.

Комментарии экспертов

Дмитрий Золотов, автоэксперт, автоюрист:

– Строительство путепровода через железнодорожные пути МЦД-2 является важным этапом реализации масштабного проекта по созданию современной транспортной инфраструктуры столицы. Этот объект станет ключевым звеном в обеспечении комфортного передвижения жителей и гостей города, значительно сократив нагрузку на такие важные транспортные артерии, как Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД.

Готовность сооружения на одну треть свидетельствует о поступательном движении вперед, несмотря на сложность работ и необходимость согласования множества технических аспектов. Начало надвижки пролетного строения через действующую железную дорогу подчеркивает высокий уровень организации строительства и профессионализм задействованных специалистов.

Особого внимания заслуживает тот факт, что строительство ведется параллельно с созданием современных транспортных развязок и удобных переходов для пешеходов. Это демонстрирует комплексный подход городских властей к решению проблемы пробок и улучшению качества жизни москвичей.

Завершение пятого участка магистрали откроет новые возможности для жителей районов Южное и Северное Бутово, ЮЗАО Москвы и прилегающих территорий Подмосковья. Комфортная связь между Варшавским, Калужским и Киевским шоссе обеспечит дополнительные удобства жителям и гостям региона, способствуя развитию деловой активности и повышению привлекательности района для инвесторов.

Стоит отметить, что реализация данного проекта вписывается в общую стратегию развития транспортной системы Москвы, начатую в 2011 году. За этот период было построено и реконструировано свыше ста путепроводов, что позволило существенно повысить пропускную способность дорог и снизить аварийность.

Таким образом, завершение строительства путепровода через МЦД-2 на магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет значительным вкладом в улучшение транспортного обслуживания населения и укрепление имиджа Москвы как современного мегаполиса с развитой инфраструктурой.

Андрей Мухортиков, старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ:

– Одна из самых долгожданных дорожных строек для юга Москвы. Прежде всего, позволит значительно разгрузить МКАД в обе стороны, перехватив и перераспределив трафик до подъезда к кольцевой. Ввод финального участка трассы СБВ планируется в 2026 году, то есть увязан по срокам с вводом подмосковной хордовой трассы ЮЛА (Южнолыткаринская автодорога). Так что эффект будет значимым и комплексным: возникнет полноценный дублер южной половины Московкой кольцевой.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении путепровода в Коммунарке:

– В районе Коммунарка возводят путепровод в рамках строительства участка дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Его длина превысит 480 метров, ширина – 19 метров. На нем организуют четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Сейчас заканчивается устройство финальной опоры. После этого специалисты смогут начать подготовку к монтажу пролетных строений.

Источник: Сергей Собянин, stroi.mos.ru