Москва вернулась к массовому строительству метро

Владимир Ефимов: к 2030 году в Москве появится более 30 новых станций метро

Современная и эффективная транспортная сеть – основа устойчивого развития Москвы. Она обеспечивает быструю и безопасную связь как внутри столицы, так и с соседними городами. Новые линии и станции метро, удобные пересадки стимулируют комплексное развитие районов, повышая их инвестиционную привлекательность. Вокруг новых транспортных узлов появляются жилые кварталы, бизнес-центры, общественные пространства, социальная инфраструктура и, как следствие, – новые рабочие места.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метрополитена. Уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности.

Что строят прямо сейчас

На сегодня в активной реализации находятся три линии – Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. В настоящий момент метростроевцы возводят 16 станций, сооружение тоннелей ведут 5 тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК):

Троицкая линия метро: в строительстве станции «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская».

Рублево-Архангельская линия метро: в строительстве станции «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща», «Рублево-Архангельское», «Ильинская».

ТПМК «Натали» (6 метров) создает левый перегонный тоннель между станциями «Рублево-Архангельская» и «Липовая Роща» (на участке Рублево-Архангельской линии от «Липовой Рощи» до Ильинской»);

ТПМК «Виктория» (6 метров) создает правый перегонный тоннель между станциями «Рублево-Архангельская» и «Липовая Роща» (на участке Рублево-Архангельской линии от «Липовой Рощи» до «Ильинской»);

ТПМК «Александра» (6 метров) создает левый перегонный тоннель между станциями «Рублево-Архангельская» и «Ильинская» (на участке Рублево-Архангельской линии от «Липовой Рощи» до «Ильинской»);

ТПМК «Лилия» (10 метров) создает двухпутный перегонный тоннель между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор» (на участке Рублево-Архангельской линии от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Липовой рощи»).

Бирюлевская линия метро: в строительстве станции «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый Бульвар»;

18 июня был дан старт проходки первого перегонного тоннеля длиной 1,67 километра. Его проложат между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар». ТПМК «Елена» (6 метров) создает правый тоннель.

Кольцевая линия метро: в строительстве станция «Достоевская».

Готовятся площадки строительства – 7 станций

Троицкая линия метро: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки», «Троицк»;

Арбатско-Покровская: «Гольяново»

Станции в проектировании – 7 станций:

Бирюлевская линия: «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская», «Бирюлево»

Всего с 2011 года в Москве построили и реконструировали 255,5 км линий, 123 станции, 13 электродепо метро и МЦК.

Перспективы

На этом работы не останавливаются. Так, было принято решение по строительству метро в Ярославском районе города. Жители района очень ждали этого. Так, недавно приступили к подготовке проекта планировки территории для продления старейшей, Сокольнической линии.

Сейчас для жителей Ярославского района ближайшей станцией метрополитена является «ВДНХ» Калужско-Рижской линии, время подъезда к станции в часы пик составляет до 30 минут. Продление линии в северо-восточном направлении позволит улучшить городскую транспортную инфраструктуру, создав удобный и быстрый маршрут для горожан.

Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться всего за 5-10 минут. Участок протяженностью 8,5 километра будет включать две станции с проектными названиями «МГСУ» и «Ярославская».

Кроме того, активное развитие Троицкого и Новомосковского административных округов, которые вошли в состав Москвы 13 лет назад, требует расширения транспортного каркаса. В связи с этим в дальнейшем мы рассматриваем возможность продления Сокольнической, Солнцевской и Бирюлевской линий на юго-запад.

Комментарии экспертов:

Андрей Бархота, независимый экономист

– Московский метрополитен по праву считается одним из лучших в мире. Ранее это касалось в первую очередь качества и безопасности. В настоящее время мы наблюдаем стремительный рост количества новых станций, образование новых веток метро. Еще 15 лет назад москвичи, предпочитавшие метрополитен, имели как правило два варианта пути от станции А к станции Б: через кольцевую либо радиальную линию метро. Сегодня, благодаря опережающему строительству новых веток и станций, в том числе пересадочных узлов, количество альтернативных маршрутов выросло кратно и включает в себя множество путей.

Динамичное развитие московского метрополитена способствовало решению самой сложной проблемы – улучшение транспортного сообщения или соединение станций метро, находящихся на разных ветках, но находящихся на расстоянии не более 2 км друг от друга. Новые ветки московского метрополитена способствуют кардинальному повышению транспортной доступности и фактически выравнивают уровень комфорта городской среды для жителей старых и новых районов Москвы.

Процесс строительства метрополитена крайне трудоемок и зачастую требует применения передовых технологических решений. В этом отношение московские метростроевцы находятся в авангарде, применяя комбинированные методы подхода и, реализуя проекты точно в срок с нивелированием всех возможных рисков.

Алексей Каневский, председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России»

– Сегодня в столице возводится и проектируется 23 станции. После их ввода в эксплуатацию общее количество станций московского метро составит 294 Это больше, чем в Лондоне и Токио, при том, что это мегаполисы больше Москвы по населению. Но важно отметить другое. За последние пятнадцать лет в Лондоне построено две новые станции метро, в Токио – одна. А в Москве в этот же период открыто 83 станции. Это, безусловно, впечатляющий результат работы метростроителей и правительства столицы.