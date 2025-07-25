В РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера

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В России в продаже появился электромобиль Fiat Topolino за 2,5 млн рублей

Продавец из Москвы выставил на продажу электромобиль Fiat Topolino за 2,5 миллиона рублей. Автомобиль предлагается с электромотором мощностью 8 л.с. и передним приводом.

Fiat Topolino
Fiat Topolino

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В салоне электромобиля нет даже стеклоподъемников, хотя форточки открываются. Приборная панель представлена небольшим экраном, который отображает основные данные, такие как запас хода, скорость, уровень зарядки и выбранная передача.

Вместо привычного центрального экрана предусмотрена только подставка для смартфона, который можно подключить через порт USB-C. Также здесь есть функция обдува стекла и один подстаканник.

Fiat Topolino
Fiat Topolino

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ТЕСТ МАСЕЛ

Fiat Topolino известен прежде всего как автомобиль, производившийся с 1936 по 1955 годы, и стал одним из самых популярных автомобилей после окончания Второй Мировой войны, благодаря своей экономичности и компактным размерам.

Fiat Topolino
Fiat Topolino

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: «Авто Авто»

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Лежнин Роман
Фото:Авито
25.07.2025 
Фото:Авито
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