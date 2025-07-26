Корейцы теперь учатся у китайцев? Hyundai купила Xiaomi SU7 для исследований

Hyundai Motor приобрела электромобиль Xiaomi SU7 для исследования в Сеуле

Корейское издание Bloter сообщает, что Hyundai Motor приобрела электрический автомобиль Xiaomi SU7 и будет проводить его исследование в своей штаб-квартире, расположенной в Сеуле.

Автовоз, на котором доставили Xiaomi SU7, был замечен на автомагистрали Кёнбу в районе Сочогу, а на задней части автомобиля был установлен временный номерной знак, выданный местными властями.

По сообщению отраслевых источников, Hyundai Motor имеет несколько автомобилей SU7. Одной из причин, по которой компания решила провести исследование электромобилей Xiaomi, стало усиливающееся присутствие китайских производителей на мировом рынке.

В январе текущего года Hyundai Motor Group в ходе ежегодного собрания акционеров отметила, что необходимо обращать внимание не только на Tesla, но и на BYD, подчеркивая необходимость подготовки к новым вызовам.

В ходе изучения Hyundai Motor планирует обратить особое внимание на цифровую панель приборов, проекционный экран и информационно-развлекательную систему Xiaomi SU7.

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Источник: ITHome