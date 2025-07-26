Этим летом ожидается сильный прирост потока иностранных туристов в Россию

ЦСР: в России ожидается рост числа иностранных туристов на 20% этим летом

Согласно информации, предоставленной Центром стратегических разработок (ЦСР), количество иностранных туристов, приезжающих в Россию в период с июня по август, может вырасти на 20% по сравнению с прошлым летом.

В некоторых регионах рост будет еще заметнее из-за увеличения интереса к ним. Локомотивами этого роста станут рынки Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Таиланд, Индонезию и Вьетнам, а также Индия, Турция и страны Персидского залива, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар. Однако из-за текущей геополитической ситуации и ограничений на авиасообщение число туристов из Ирана снизится.

«Летние месяцы – традиционно пиковый сезон как для внутреннего, так и для въездного туризма. Лето 2025 года обещает продемонстрировать хорошую динамику и расширение географии потоков. Высокий сезон продлится вплоть до конца сентября», – заметил директор центра развития международного туризма Олег Кочуг.

По традиции, наибольшее количество иностранных туристов ожидается в Москве и Санкт-Петербурге, где в этом сезоне планируется принять около 80% всех интуристов. Эти города продолжают быть популярными благодаря высокому уровню транспортной доступности, разнообразным мероприятиям и широкому выбору гостиничного обслуживания.

Иностранные гости все чаще начинают интересоваться такими регионами, как Свердловская, Новосибирская и Московская области. Также наблюдается возросший интерес к Камчатке, Алтаю, Татарстану, Сочи, а также к республикам Кавказа. В регионах Дальнего Востока, которые весной показывали снижение числа интуристов, ожидается улучшение ситуации летом, что должно компенсировать потери. Значительное внимание уделяется Калининградской области, где из-за высокого спроса у наших граждан мест для иностранных туристов недостаточно.

Несмотря на положительные тренды, эксперты указывают на факторы, способные скорректировать прогноз, такие как колебания валютных курсов, влияющие на стоимость туров для зарубежных гостей, и проблемы с транспортной доступностью в некоторых регионах.

Въездной туризм в России продолжает восстанавливаться после пандемии, и аналитики уверены, что лето 2025 года станет временем стабильного спроса и большей охватимости регионов – иностранные гости готовы открывать для себя уникальные маршруты и природные богатства России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Известия