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У флагмана Volvo нашлась серьезная проблема, перечеркивающая все его достоинства

Владелец Volvo EX90 в суд на Volvo из-за проблем с ПО автомобиля

Volvo EX90 представляет собой электрический флагман компании, находящийся на ступень выше модели XC90 и полностью соответствующий экологическим стандартам.

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Однако программное обеспечение EX90 оказалось его «ахиллесовой пятой». Издание Consumer Reports охарактеризовало автомобиль как «недоделанный», аналогичные выводы сделали и эксперты InsideEVs.

Один из владельцев, потративший более 100 000 долларов на EX90, описал свой опыт как «ночной кошмар». Он даже создал веб-сайт, на котором делится своей правдой о возникших проблемах, а также подал в суд на Volvo Cars Canada.

Volvo EX90
Volvo EX90
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ТЕСТ МАСЕЛ

Викен Канаджян – владелец сайта MyVolvoEX90.com – зафиксировал множество проблем, которые, по его словам, сделали его EX90 неработоспособным.

«Я лично пережил этот кошмар. В настоящее время я подаю иск против Volvo Canada с требованием вернуть деньги», – рассказывает он.

Перед покупкой Volvo EX90 Канаджян был очень доволен своим XC90 R Design 2019 года, который он считал «отличным автомобилем» благодаря его мощности, безопасности и надежности. Однако с EX90 все стало иначе. После приобретения автомобиля в марте проблемы начались сразу.

Интерьер Volvo EX90
Интерьер Volvo EX90

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«Через три дня все ключи (ключ-метка, ключ-карты и цифровой ключ) перестали функционировать. Разблокировать автомобиль можно было лишь через приложение Volvo», – сообщил владелец.

Даже после апрельского обновления программного обеспечения цифровые ключи продолжали не работать.

Источник: InsideEVs

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Лежнин Роман
Фото:Volvo
Количество просмотров 3
27.07.2025 
Фото:Volvo
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